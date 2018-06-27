|Бэнкси разрисовал Париж новыми граффити
|27.06.2018 12:48
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Первое граффити нашли 20 июня - во Всемирный день беженцевВ Париже обнаружили новые работы уличного художника Бэнкси, сообщает ABC News.
Фото: instagram / nicestreetart
На граффити изображена девочка, которая закрашивает розовым узором черную свастику, оставив лежать на полу свой спальный мешок и игрушку. Работа находится на стене бывшего центра приема мигрантов на севере Парижа.
Фото: Reuters
На другом граффити Бэнкси можно увидеть завернутого в красную ткань Наполеона, проходит через Альпы. Это отсылка к известной картины Жака-Луи Давида. Предполагается, что таким образом Бэнкси хотел привлечь внимание к закону о запрете на ношение бурки и никаба, который приняли в 2010 году.
Фото: Reuters
Также на стенах Парижа появляются граффити с крысами. Поклонники Бэнкси считают, что это символ "рабочего класса".
Фото: Reuters
Еще одна работа с изображением скорбящей женщины появилась на дверях концертного зала Батаклан, где в 2015 году произошел теракт - он унес жизни более сотни людей.
Фото: Reuters
Не всем жителям Парижа граффити пришлись по душе - некоторые уже успели осквернить. Так, работу с девочкой и свастикой зарисовали синим цветом.