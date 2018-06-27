Первое граффити нашли 20 июня - во Всемирный день беженцев

На граффити изображена девочка, которая закрашивает розовым узором черную свастику, оставив лежать на полу свой спальный мешок и игрушку. Работа находится на стене бывшего центра приема мигрантов на севере Парижа.

Фото: Reuters

На другом граффити Бэнкси можно увидеть завернутого в красную ткань Наполеона, проходит через Альпы. Это отсылка к известной картины Жака-Луи Давида. Предполагается, что таким образом Бэнкси хотел привлечь внимание к закону о запрете на ношение бурки и никаба, который приняли в 2010 году.

Фото: Reuters

Также на стенах Парижа появляются граффити с крысами. Поклонники Бэнкси считают, что это символ "рабочего класса".

Фото: Reuters

Еще одна работа с изображением скорбящей женщины появилась на дверях концертного зала Батаклан, где в 2015 году произошел теракт - он унес жизни более сотни людей.

Фото: Reuters