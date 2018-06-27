После победы сборной России над Саудовской Аравией 14 июня
"Сбербанк" предложил клиентам вклад с повышенной ставкой
"Побеждай", который можно открыть до тех пор, пока российская
команда участвует в ЧМ, пишут "Ведомости". Сбербанк без разрешения
упомянул ЧМ в России в описании своего вклада Фото: ЕРА После
победы сборной России над Саудовской Аравией 14
июня "Сбербанк" предложил клиентам вклад с повышенной ставкой
"Побеждай". Его можно открыть до тех пор, пока российская команда
участвует в ЧМ.Источники издания отметили, что банк не согласовал с
ФИФА упоминание чемпионата мира в своем продукте. Организация
направила "Сбербанку" письмо с требованием устранить
нарушение.Сейчас в описании вклада используется словосочетание
"Чемпионат мира по футболу FIFA 2018" с пометкой "тм".В банке
"Ведомостям" сказали, что поддерживают контакт с ФИФА.ФИФА обладает
исключительным правом на товарные знаки, связанные с чемпионатом.
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