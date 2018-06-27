После победы сборной России над Саудовской Аравией 14 июня "Сбербанк" предложил клиентам вклад с повышенной ставкой "Побеждай", который можно открыть до тех пор, пока российская команда участвует в ЧМ, пишут "Ведомости". Сбербанк без разрешения упомянул ЧМ в России в описании своего вклада Фото: ЕРА После победы сборной России над Саудовской Аравией 14 июня "Сбербанк" предложил клиентам вклад с повышенной ставкой "Побеждай". Его можно открыть до тех пор, пока российская команда участвует в ЧМ.Источники издания отметили, что банк не согласовал с ФИФА упоминание чемпионата мира в своем продукте. Организация направила "Сбербанку" письмо с требованием устранить нарушение.Сейчас в описании вклада используется словосочетание "Чемпионат мира по футболу FIFA 2018" с пометкой "тм".В банке "Ведомостям" сказали, что поддерживают контакт с ФИФА.ФИФА обладает исключительным правом на товарные знаки, связанные с чемпионатом. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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