|Великобритания выделит Украине 35 млн фунтов в гумдопомогу и повышение обороноспособности
|27.06.2018 12:56
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Деньги также пойдут на помощь 60 университетам, которые были вынуждены уехать из ДонбассаВеликобритания намерена выделить Украине 35 млн фунтов стерлингов (1200000000 гривен) на гуманитарную помощь и повышение обороноспособности.
Фото: theprisma.co.uk
"В течение следующих лет мы будем давать 35 млн фунтов на гуманитарную помощь. Продолжим помогать украинской армии для того, чтобы помогать вам защищать страну и помогать Украине бороться с дезинформацией России. Будем помогать с разминированием, помогать тем 60 университетам, которые были вынуждены уехать из Донбасса, помогать женщинам, страдающим домашнего насилия и т.д. " , - сказал министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон на международной конференции по вопросам реформ в Украине, которая проходит в Копенгагене, информирует 1 12.ua.
Напомним, Европарламент проголосовал за по вопросу о выделении макрофинансовой помощи Украине в размере 1 млрд евро.
В рамках старой программы макрофинансовой помощи Украине получила два транша на 1200000000 евро вместо запланированных 1800000000 евро. Третий транш отменили из-за того, что Украина выполнила 17 условий предоставления помощи с оговоренной 21.
Не выполнено четыре требования - снятие запрета на экспорт леса-кругляка, запуск автоматической проверки электронной декларации, закон о кредитном список НБУ и проверка информации о бенефициарных владельцев компаний.