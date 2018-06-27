Деньги также пойдут на помощь 60 университетам, которые были вынуждены уехать из Донбасса

"В течение следующих лет мы будем давать 35 млн фунтов на гуманитарную помощь. Продолжим помогать украинской армии для того, чтобы помогать вам защищать страну и помогать Украине бороться с дезинформацией России. Будем помогать с разминированием, помогать тем 60 университетам, которые были вынуждены уехать из Донбасса, помогать женщинам, страдающим домашнего насилия и т.д. " , - сказал министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон на международной конференции по вопросам реформ в Украине, которая проходит в Копенгагене, информирует 1 12.ua.

Напомним, Европарламент проголосовал за по вопросу о выделении макрофинансовой помощи Украине в размере 1 млрд евро.

В рамках старой программы макрофинансовой помощи Украине получила два транша на 1200000000 евро вместо запланированных 1800000000 евро. Третий транш отменили из-за того, что Украина выполнила 17 условий предоставления помощи с оговоренной 21.