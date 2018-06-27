Глава студии Marvel Кевин Файги рассказал, что в будущих картинах появятся супергерои с нетрадиционной сексуальной ориентацией, сообщает Страна .

По его словам, как два героя будут открытыми представителями меньшинств, один из них будет абсолютно новым, а второй ранее уже появлялся на большом экране.

При этом продюсер уточнил, что некоторые из уже известных сверхлюдей совершат каминг-аут.

Стоит отметить, что до этого актриса Тесса Томпсон, сыгравшая Валькирию, рассказывала, что ее героиня в этой картине – квир.

"Она би. И да, ее не волнует, что о ней думают мужчины. Какая восторг - играть ее!" – написала актриса в Twitter.

Томпсон добавила, что для этого фильма была снята сцена, в которой женщина покидает спальню Валькирии, но она была вырезана из финального монтажа картины.

Кроме этого, проявление однополых отношений фигурировало и в "Черной пантере". Актриса Флоренс Касумба, сыгравшая в блокбастере Айо, отметила, что в одной из сцен ее героиня флиртовала с героиней Окойе, которую сыграла Данай Джекесай Гурира. Но этот случай тоже не попал в окончательную версию.

Как сообщал svodka.net ранее, известная голливудская актриса Холи Берри поддержала ЛГБТ-сообщество откровенным снимком .

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