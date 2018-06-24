Полиция Львова задержала семерых злоумышленников, которые поздно вечером 23 июня напали на лагерь ромов на окраине города.

Как сообщает пресс-служба львовской полиции на своей странице в , в результате нападения есть погибший, ряд пострадавших получили травмы, передает .

"23 июня в 23.25 в полицию поступило сообщение о том, что в лесном массиве на окраине Львова группа неизвестных лиц в масках напала на лагерь в котором проживают граждане цыганской национальности", - указано в сообщении правоохранителей.

На место происшествия немедленно выехала следственно-оперативная группа, работники других служб и подразделений полиции Львовщины.

"Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия, решается вопрос об открытии уголовного производства", - добавили в полиции города.















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