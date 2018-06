var login_api = false; var coreola = new coreola(); coreola.sectionid = 4179; coreola.articleid = 253027; coreola.langid = 1; coreola.noadvert = 0; coreola.sections[2212] = 2212;coreola.sections[4179] = 4179; coreola.statstart(); $(document).ready(function(){ if(coreola.userid == 0){ document.oncopy = function () { var bodyElement = document.body; var selection = getSelection(); var href = document.location.href; var copyright = " Больше читайте тут: " + href + " "; var text = selection + copyright; var divElement = document.createElement('div'); divElement.style.position = 'absolute'; divElement.style.left = '-99999px'; divElement.innerHTML = text; bodyElement.appendChild(divElement); selection.selectAllChildren(divElement); setTimeout(function() { bodyElement.removeChild(divElement); }, 0); }; } }); (function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "//connect.facebook.net/en_US/sdk.js#xfbml=1&version=v2.6"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk')); dataLayer = [{'AgeNews': '1-3 days'}]; { "@context": "http://schema.org", "@type": "WebSite", "url": "http://gordonua.com", "potentialAction": { "@type": "SearchAction", "target": "/gsearch.html?s[text]={search_term_string}", "query-input": "required name=search_term_string" } } Клуб читателей function updateuserbar(){ var u_str = ''; if(coreola.userid > 0){ u_str += ''; u_str += ''; u_str += ''+decodeURIComponent(coreola.member.username.replace(/\+/g, '%20'))+ ""; u_str += 'Выход | Редактировать данные'; u_str += ''; $(".header_l").addClass("long"); $(".h_hide").hide(); } else { u_str += 'Присоединиться'; } $('#header_user').html(u_str); } updateuserbar(); coreola.addfunc('updateuserbar', function(){ updateuserbar(); }); Искать Главная

Толпа даже не потрудилась узнать фамилию помощника депутата, стрелявшего в детей на стадионе. Все благополучно обсуждали Мамчура

Гайдэ Ризаева
Волонтер, помощник народного депутата Украины Оксаны Билозир.

Толпа даже не потрудилась узнать фамилию помощника депутата, стрелявшего в детей на стадионе. Все благополучно обсуждали Мамчура

Сегодня 13.40

Депутат Мамчур и его помощник.Многих в Украине потрясла ситуация, связанная с помощником народного депутата Украины Мамчура. Ситуация, конечно, из ряда вон выходящая: 43-летний дядька в дневное и, смею заметить, рабочее время, изрядно перепивший спиртного, начал стрелять в детей на стадионе, при этом ранив 14-летнего подростка...Самое противное другое. Толпа, которую мы привыкли называть "обществом", даже не потрудилась узнать фамилию помощника депутата. Все благополучно обсуждали фамилию народного депутата Мамчура с истерическими возгласами: "Все они такие, эти депутаты!", "Зрада! Ганьба! Зажрались!" – и всякой другой ересью.Я, если честно, знать не знаю депутата Мамчура и, может быть, никогда и не узнаю лично. Однако я хотя бы прогуглила его. Господа! Юлий Валерьевич Мамчур является полковником Воздушных сил Украины! И 26 марта 2014 года, после аннексии Крыма, покинул территорию Крыма, а не продался "за коврижки" российским властям! Не поступил как трус и как изменник!В выборе помощника может ошибиться любой депутат. В Верховной Раде все как и в жизни, поймите. Все те же люди, каждый со своими понятиями и критериями допустимого. Никто из депутатов не может и не должен отвечать за низкие поступки своих помощников. Я тоже помощник депутата. Тоже помощник депутата Оксаны Билозир, которая доказала свою любовь и любовь Украине!И если завтра я начну стрелять в людей по пьяни, это не умаляет достоинств моего депутата, который в меня верил. Это лишь скажет о том, что я ничтожество, которое вытерло свои ноги об искреннее доверие в меня. Научитесь делать правильные выводы!

Источник: Гайдэ Ризаева / Facebook
Опубликовано с личного разрешения автора



