"Успешный бизнес формирует плохих лидеров"

"Порошенко и его юристы годами откровенно врут о его попытках контролировать" империю сладостей "и уклоняться от налогов через офшоры" , - написал он в Twitter, комментируя расследование вокруг документов Panama Papers, сообщает "Украинская правда".

"Успешный бизнес формирует плохих лидеров" , потому что они не могут отказаться от дела, которое строили всю жизнь, считает Салливан.

"Самое смешное, что они даже в этом (лжи - УП) плохие. Их снова и снова на этом ловят. Ну просто клоуны какие-то" , - заявил Салливан.

"Я не сторонник президентов, хорошо врут. Похоже, что умение плохо врать не меняет отношение к нашим лидеров ", - добавил он.

В материале Центра исследования коррупции и организованной преступности (OCCRP) говорится о том, что за несколько дней до публикации "панамского архива" кипрские юристы Порошенко просили администраторов из юридической фирмы Mossack Fonseca внести срочные изменения в документы оффшорной компании президента.

В частности, юристы компании Prime Asset Partners в конце марта 2016 пытались вывести Петра Порошенко из владельцев компании, передав его акции Украинский фонд.

Государственные следственные органы Британских Виргинских островов не применялись никакие меры в отношении компании Порошенко Prime Asset Partners, ответили в президента.

В отчете OCCRP приводятся факты о том, что адвокаты Mossack Fonseca просили дополнительную информацию о Prime Assets Capital. В частности, нотариально заверенную копию директора фонда в то время - отца президента Алексея Порошенко.

Документы по новой утечки Panama Papers также указывают на то, что в феврале 2016 Украинский Сергея Зайцева назначили директором Prime Asset Partners, компания BRO Poroshenko.

Утверждают, что Зайцев - старый университетский друг Порошенко и он занимал пост заместителя директора "Рошен" в течение последних 20 лет. Он также был назначен руководителем компаний Порошенко на Кипре и в Нидерландах.