|Соучредитель OCCRP обвинил Порошенко во лжи об оффшорах
|27.06.2018 13:03
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"Успешный бизнес формирует плохих лидеров"Соучредитель Центра исследования коррупции и организованной преступности Дрю Салливан обвинил Петра Порошенко и его юристов во лжи.
Фото: president.gov.ua
"Порошенко и его юристы годами откровенно врут о его попытках контролировать" империю сладостей "и уклоняться от налогов через офшоры" , - написал он в Twitter, комментируя расследование вокруг документов Panama Papers, сообщает "Украинская правда".
"Успешный бизнес формирует плохих лидеров" , потому что они не могут отказаться от дела, которое строили всю жизнь, считает Салливан.
"Самое смешное, что они даже в этом (лжи - УП) плохие. Их снова и снова на этом ловят. Ну просто клоуны какие-то" , - заявил Салливан.
"Я не сторонник президентов, хорошо врут. Похоже, что умение плохо врать не меняет отношение к нашим лидеров ", - добавил он.
В материале Центра исследования коррупции и организованной преступности (OCCRP) говорится о том, что за несколько дней до публикации "панамского архива" кипрские юристы Порошенко просили администраторов из юридической фирмы Mossack Fonseca внести срочные изменения в документы оффшорной компании президента.
В частности, юристы компании Prime Asset Partners в конце марта 2016 пытались вывести Петра Порошенко из владельцев компании, передав его акции Украинский фонд.
Государственные следственные органы Британских Виргинских островов не применялись никакие меры в отношении компании Порошенко Prime Asset Partners, ответили в президента.
В отчете OCCRP приводятся факты о том, что адвокаты Mossack Fonseca просили дополнительную информацию о Prime Assets Capital. В частности, нотариально заверенную копию директора фонда в то время - отца президента Алексея Порошенко.
Документы по новой утечки Panama Papers также указывают на то, что в феврале 2016 Украинский Сергея Зайцева назначили директором Prime Asset Partners, компания BRO Poroshenko.
Утверждают, что Зайцев - старый университетский друг Порошенко и он занимал пост заместителя директора "Рошен" в течение последних 20 лет. Он также был назначен руководителем компаний Порошенко на Кипре и в Нидерландах.
Напомним, за несколько дней до публикации архива Panama Papers ( "Панамских документов") кипрские юристы президента Украины Петра Порошенко просили администраторов юридической фирмы Mossack Fonseca внести срочные изменения в документы оффшорной компании Порошенко.