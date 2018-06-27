Американского сценариста и автора комиксов Блека Лейбела, который зверски убил свою гражданскую супругу украинку Яну Касьян, признали виновным в трех тяжких преступлениях, дав за каждое из них пожизненный срок.

Права на обжалование приговора у Лейбела нет, сообщила мать погибшей Ольги Касьян, с которой пообщался

Теперь семья погибшей намерена добиваться компенсации нанесенного морального ущерба.

«Суд длился 20 минут. Судья вынес приговор – трижды пожизненное заключение без права апелляции. Дальше, за уголовным судом последует гражданский суд. Это будет суд по моральному ущербу для ребенка, для семьи. Адвокат готовит документы», – сообщила мать погибшей.

«Первое обвинение — за то, что он ее убил. Второе — за то, что он зверски пытал. И третье обвинение — за то, что он издевался. Она была жива, и он смотрел на ее муки, ведь она долгое время была в сознании. Со снятым скальпом. Она боролась за свою жизнь», — добавила женщина.

Напомним, Блек Лейбел насмерть замучил свою гражданскую жену Яну Касьян в мае 2016 года, их общей дочери на тот момент было только три недели. СМИ сообщали, что Лейбел полностью снял скальп и продолжал издеваться над жертвой. Также он отрезал ей ухо и снял правую половину лица. Ниже подбородка у горла был страшный укус. Когда жертва скончалась, он расчленил ее тело на десяток частей и вынес в мусорных пакетах. Как стало известно позже, убийство Яны Касьян оказалось идентичным с одной из сцен комиксов Блека Лейбела.

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