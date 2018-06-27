В ближайшие несколько лет Великобритания предоставит Украине 35 млн фунтов (46,3 миллиона долларов) в качестве финансовой помощи. Об этом заявил министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон во время визита в Данию, пишет РБК-Украина .

"В течение следующих лет мы будем давать 35 миллионов фунтов на гуманитарную помощь. Продолжим помогать украинской армии и будем помогать Украине бороться с дезинформацией России, будем помогать с разминированием, помогать тем 60 университетам, которые были вынуждены уехать с Донбасса", - заявил глава британского внешнеполитического ведомства.

Как сообщал svodka.net ранее, Совет Европейского союза утвердил предоставление Украине 1 миллиарда евро макрофинансовой помощи .

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