Украине нужна поддержка демократического мира в ее борьбе за "право на собственное государство и территориальную целостность", заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман. Гройсман сообщил, сколько людей погибло в результате конфликта на Донбассе Фото: kmu.gov.ua Он подчеркнул, что Украине нужна поддержка демократического мира, так как страна борется и отстаивает свое право "на выбор, право на собственное государство и территориальную целостность"."И если говорить о тех потерях, которые мы несем, а они являются самыми высокими, потому что это человеческие жизни, то сегодня это уже почти 11 тыс. человек, которые были убиты Россией в Украине, в нашей суверенной стране. Более 27 тыс. ранены", – заявил Гройсман.Вооруженный конфликт в Донецкой и Луганской областях между украинской армией и пророссийскими боевиками начался в апреле 2014 года. С этого времени правительственные силы проводили на Донбассе антитеррористическую операцию. 30 апреля 2018 года АТО официально завершилась, вместо нее началась операция Объединенных сил.Стороны уже несколько раз объявляли перемирие, но ни разу не удалось добиться его длительного соблюдения.По данным ООН, по состоянию на 15 мая 2018 года в результате конфликта погибло 3023 гражданских, 7–9 тыс. мирных жителей получили ранения. В Генеральном штабе ВСУ сообщали в марте 2018 года, что с начала боевых действий погибло 2 тыс. 382 украинских военнослужащих. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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