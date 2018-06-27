Женщина может создать атмосферу, которая будет мотивировать мужчин восторгаться собой и своей щедростью.

Желание нравится дамам у сильного пола в крови, пишет со ссылкой на .

Если правильно использовать несколько способов, то это желание будет проявляться все чаще.

Для начала нужно объяснить своему мужчине, что не стоит дарить кухонные принадлежности, так как это только лишь домашняя утварь. Наилучшие подарки те, которые надолго останутся в памяти – полет на воздушном шаре, сертификат в spa- салон или украшение.

Важно выбросить из лексикона слово "купи" и заменить его на "надо". Если правильно донести мужчине, что вам необходим определенный предмет, то он будет думать, что желаемый дар достоин любимой женщины, а не наоборот.

Когда вы получили дорогой дар, то не стоит напоминать мужчине о его стоимости и "ругать" за большую трату денег. Вероятно, что следующего раза может и не быть.

Если ваш мужчина не приучен дарить подарки в силу своего воспитания, то его можно научить. К примеру, можно подарить ему рубашку. Если все сделать от чистого сердца, то в скором времени он сделает ответный шаг.

Чтобы мужчине было приятно радовать женщину, никогда не "кляньчите" подарки. Важно показать любимому, что они приносят вам веселье, а не заменяют первостепенную нужду не умереть от голодной смерти.

На пути к цели воспитать в мужчине щедрость, не стоит никуда спешить. Своим примером покажите ему, что вам нравится, и не воспринимайте подарки как должное – обязательно благодарите. Мужчина увидит, что вы цените его старания и будет радовать вас и дальше.

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