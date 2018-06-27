Вице-премьер Италии Луиджи Ди Майо обьявил, что теперь каждый гражданин страны получит 30 минут бесплатного интернет-соединения, заявил Корреспондент .

"Я представляю государство, которое гарантирует не менее 30 минут интернет-соединения для тех, кто не может себе этого позволить. Мы работаем над этим, доступ к интернету есть правом каждого гражданина" - сказал Ди Майо.

По его словам, это предложение будет элементом правительственной программы по "цифровому обществу".

Министр добавил, что правительство будет проводить действия, направленные на укрепление и модернизацию интернет-сети по всей Италии путем увеличения инвестиций в широкополосный интернет и технологию 5G.

Как сообщал svodka.net ранее, глава пресс-службы Мосгорсуда Ульяна Солопова заявила, что решение Таганского районного суда Москвы о блокировке доступа к мессенджеру Telegram не вступило в законную силу , поскольку его обжаловали представители компании.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира