|В Италии государство подарит каждому гражданину полчаса интернета
|27.06.2018 13:11
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Вице-премьер Италии Луиджи Ди Майо обьявил, что теперь каждый гражданин страны получит 30 минут бесплатного интернет-соединения, заявил Корреспондент.
"Я представляю государство, которое гарантирует не менее 30 минут интернет-соединения для тех, кто не может себе этого позволить. Мы работаем над этим, доступ к интернету есть правом каждого гражданина" - сказал Ди Майо.
По его словам, это предложение будет элементом правительственной программы по "цифровому обществу".
Министр добавил, что правительство будет проводить действия, направленные на укрепление и модернизацию интернет-сети по всей Италии путем увеличения инвестиций в широкополосный интернет и технологию 5G.
Как сообщал svodka.net ранее, глава пресс-службы Мосгорсуда Ульяна Солопова заявила, что решение Таганского районного суда Москвы о блокировке доступа к мессенджеру Telegram не вступило в законную силу, поскольку его обжаловали представители компании.
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