|Кинематографисты зачитали рассказы Сенцова в поддержку политзаключенного - ВИДЕО
|27.06.2018 13:11
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В Госкино призвали всех присоединиться к этой акцииПредседатель Государственного агентства Украины по вопросам кино Филипп Ильенко, режиссер Олесь Санин и актер Вячеслав Довженко записали на видео рассказы режиссера, политзаключенного Олега Сенцова, чтобы выразить ему поддержку.
Фото: reuters.com
Ильенко, Санин и Довженко присоединились к акции "Вслух. Читаем рассказ Олега Сенцова", они прочитали рассказ "Автобиография" из его сборника "Рассказы", сообщает Украинская продакшн-компания 435 FILMS в Facebook.
"Прочитайте на камеру рассказы из сборника автобиографических рассказов" Расказы "Олега Сенцова (который можно найти на сайте: https://www.litmir.me/br/?b=563812&p=1) и перешлите файл записи по следующему адресу: storiessentsov @ gmail.com ", - говорится в сообщении.
Напомним, Олег Сенцов голодает уже 45 день. Российские культурные деятели написали обращение к президенту России Владимиру Путину с призывом освободить украинского политзаключенного, режиссера Олега Сенцова.
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