В Госкино призвали всех присоединиться к этой акции

Ильенко, Санин и Довженко присоединились к акции "Вслух. Читаем рассказ Олега Сенцова", они прочитали рассказ "Автобиография" из его сборника "Рассказы", сообщает Украинская продакшн-компания 435 FILMS в Facebook.

"Прочитайте на камеру рассказы из сборника автобиографических рассказов" Расказы "Олега Сенцова (который можно найти на сайте: https://www.litmir.me/br/?b=563812&p=1) и перешлите файл записи по следующему адресу: storiessentsov @ gmail.com ", - говорится в сообщении.