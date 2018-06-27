Российская сторона намерена блокировать все предложения украинской делегации в Минске, заявил представитель Украины в подгруппе по безопасности трехсторонней контактной группы Евгений Марчук. 27 июня группа пытается договориться об установлении режима прекращения огня по всей линии разграничения на период лета. Марчук: Первые два часа дискуссии о прекращении огня прошли в острых взаимных обвинениях Фото: Yevgenij Marchuk / Facebook "Как и предполагалось, первые два часа дискуссии о прекращении огня прошли в острых взаимных обвинениях. К обсуждению конкретных мер не смогли приступить, поскольку российская сторона категорически не воспринимает предложения украинской стороны. Мы предлагаем обсуждение всех составляющих самого процесса прекращения огня, начиная с усиленного круглосуточно контроля силами специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе пограничной зоны неконтролируемой части российско-украинской государственной границы", – написал Марчук.По его словам, "цель одна – чтобы СММ ОБСЕ фиксировала и документировала все факты незаконных массовых поставок РФ оружия и боеприпасов сепаратистам"."То есть речь идет о создании силами СММ ОБСЕ зоны безопасности вдоль неконтролируемой нами части госграницы. Мы этим предложением подтверждаем ранее согласованные и подписанные Минские договоренности. Российская сторона категорически не соглашается с этим предложением, заявляя, что оно не имеет отношения к прекращению огня. То есть, по их логике, постоянные массовые незаконные поставки Россией сепаратистам тяжелых вооружений и боеприпасов, которыми ведутся постоянные обстрелы украинских позиций, не имеют отношения к проблеме прекращении огня. Видно по всему, что российская сторона будет блокировать и другие украинские предложения", – добавил Марчук. https://www.facebook.com/marchuk.yevgen/posts/1773479996064492 26 июня Марчук заявил, что 27 июня трехсторонняя контактная группа в Минске попытается договориться об установлении режима прекращения огня по всей линии разграничения на период лета.Вооруженный конфликт в Донецкой и Луганской областях между украинской армией и пророссийскими боевиками начался в апреле 2014 года. С этого времени правительственные силы проводили на Донбассе антитеррористическую операцию. 30 апреля 2018 года АТО официально завершилась, вместо нее началась операция Объединенных сил.Стороны уже несколько раз объявляли перемирие, но оно постоянно нарушается. В последний раз режим тишины должен был начать действовать 30 марта, однако боевики сорвали его в первые сутки.Дипломатические переговоры об урегулировании конфликта ведутся в трехсторонней контактной группе в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ), а также в нормандском формате – с участием представителей Украины, Франции, Германии и России. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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