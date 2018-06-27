Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе начала заседание в Минске. Об этом сообщила пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ Дарка Олифер в Facebook, передает

"В Минске началось заседание трехсторонней контактной группы", - сообщила она.

Как сообщал ранее в Минске началась встреча рабочих подгрупп трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе.

Представитель Украины в подгруппе по вопросам безопасности трехсторонней контактной группы Евгений Марчук сообщил, что Россия на переговорах по Донбассу в Минске не соглашается на создание зоны безопасности вдоль неконтролируемой украинским правительством части российско-украинской границы.

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