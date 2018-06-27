Глава Национальной полиции Украины Сергей Князев заявил, что правоохранительные органы примут срочные меры для защиты ромов в Украине. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции.

По словам Князева, сотрудники полиции превенции и патрульные примут ряд мер для установления мест проживания и временного пребывания ромов, а также их передвижения по Украине.

"Мы должны обеспечить их безопасность до тех пор, пока уголовное полиция не отчитается, что источник, который инициирует такие позорные правонарушения у нас в Украине, установлен и локализован", - заявил Князев.

Как сообщал svodka.net ранее, в субботу, 23 июня, во Львовской области на лесном массиве группа неизвестных лиц в масках напала на лагерь, в котором проживают граждане ромской национальности .

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