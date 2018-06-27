Резкое сокращение числа получателей субсидий в Украине связано с прохождением пика спада украинской экономики.

Такое мнение "" озвучил финансовый знаток Алексей Кущ, передает

Он отметил повышение числа субсидиантов в последние годы в связи с резким ростом тарифов на услуги ЖКХ при одновременном падении украинской экономики. При этом сегодня, по словам эксперта, экономика страны показывает рост, тогда как повышение тарифов практически остановлено.

"Когда были повышены тарифы в несколько раз, действительно произошло уничтожение так называемой середины, и большую часть населения вогнали в состояние полунищенского существования, когда люди были вынуждены как бы просить милостыню у государства. Но рано или поздно даже в условиях деградирующей экономики, как у нас сейчас, и в условиях обнищания населения все равно дно должно быть достигнуто, и оно уже нащупано, следовательно количество субсидиантов сокращается", - пояснил знаток.

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