|Восток Канады засыпало снегом
|27.06.2018 13:19
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Непогода накрыла большую часть острова Ньюфаундленд, расположенного в Атлантическом океанеНа юге канадской провинции Ньюфаундленд и Лабрадор за несколько часов выпало около 12 см снега.
Фото: ukrinform.ua
В министерстве транспорта водителей предупредили об опасности на дорогах из-за гололеда и выпустили десятки единиц снегоочистительной техники для расчистки трасс от заносов, сообщает "Укринформ".
Фото: ukrinform.ua
Фото: ukrinform.ua
Хотя большая часть Канады расположена в Арктике, остров Ньюфаундленд находится в умеренном поясе, для которого совершенно не характерными снегопады летом.
Напомним, на Черногорском хребте в Карпатах 23 июня выпал снег, температура снизилась до 0 ° С.
Также, в последний день апреля во французской Нормандии выпал снег.
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