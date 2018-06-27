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Восток Канады засыпало снегом
27.06.2018 13:19
Восток Канады засыпало снегом
Непогода накрыла большую часть острова Ньюфаундленд, расположенного в Атлантическом океане
На юге канадской провинции Ньюфаундленд и Лабрадор за несколько часов выпало около 12 см снега.
Восток Канады засыпало снегом Фото: ukrinform.ua

В министерстве транспорта водителей предупредили об опасности на дорогах из-за гололеда и выпустили десятки единиц снегоочистительной техники для расчистки трасс от заносов,  сообщает  "Укринформ".

Фото: ukrinform.ua

Фото: ukrinform.ua

Хотя большая часть Канады расположена в Арктике, остров Ньюфаундленд находится в умеренном поясе, для которого совершенно не характерными снегопады летом.

Напомним, на Черногорском хребте в Карпатах 23 июня выпал снег, температура снизилась до 0 ° С.

Также, в последний день апреля во французской Нормандии выпал снег.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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