Непогода накрыла большую часть острова Ньюфаундленд, расположенного в Атлантическом океане

В министерстве транспорта водителей предупредили об опасности на дорогах из-за гололеда и выпустили десятки единиц снегоочистительной техники для расчистки трасс от заносов, сообщает "Укринформ".

Фото: ukrinform.ua

Фото: ukrinform.ua

Хотя большая часть Канады расположена в Арктике, остров Ньюфаундленд находится в умеренном поясе, для которого совершенно не характерными снегопады летом.

Напомним, на Черногорском хребте в Карпатах 23 июня выпал снег, температура снизилась до 0 ° С.