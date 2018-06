var login_api = false; var coreola = new coreola(); coreola.sectionid = 3878; coreola.articleid = 253028; coreola.langid = 1; coreola.noadvert = 0; coreola.sections[3861] = 3861;coreola.sections[3878] = 3878; coreola.statstart(); $(document).ready(function(){ if(coreola.userid == 0){ document.oncopy = function () { var bodyElement = document.body; var selection = getSelection(); var href = document.location.href; var copyright = " Больше читайте тут: " + href + " "; var text = selection + copyright; var divElement = document.createElement('div'); divElement.style.position = 'absolute'; divElement.style.left = '-99999px'; divElement.innerHTML = text; bodyElement.appendChild(divElement); selection.selectAllChildren(divElement); setTimeout(function() { bodyElement.removeChild(divElement); }, 0); }; } }); (function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "//connect.facebook.net/en_US/sdk.js#xfbml=1&version=v2.6"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk')); dataLayer = [{'AgeNews': '1-3 days'}]; { "@context": "http://schema.org", "@type": "WebSite", "url": "http://gordonua.com", "potentialAction": { "@type": "SearchAction", "target": "/gsearch.html?s[text]={search_term_string}", "query-input": "required name=search_term_string" } } Клуб читателей function updateuserbar(){ var u_str = ''; if(coreola.userid > 0){ u_str += ''; u_str += ''; u_str += ''+decodeURIComponent(coreola.member.username.replace(/\+/g, '%20'))+ ""; u_str += 'Выход | Редактировать данные'; u_str += ''; $(".header_l").addClass("long"); $(".h_hide").hide(); } else { u_str += 'Присоединиться'; } $('#header_user').html(u_str); } updateuserbar(); coreola.addfunc('updateuserbar', function(){ updateuserbar(); }); Искать Новости

27 июня, 2018



Бульвар Гордона



Новости

Тоня Матвиенко примерила образ брюнетки

Новости

Тоня Матвиенко примерила образ брюнетки

Этот материал можно прочитать и на украинском языке

Матвиенко: Вы еще песню мою не слышали, а уже скоро видеоклип!

Фото: tonya_matvienko / Instagram

Видео она разместила в Instagram."Вы еще песню мою не слышали, а уже скоро видеоклип! Как вам? "Хто я для тебе", – прокомментировала она ролик.

Ви ще пісню мою не чули, а вже скоро відеокліп! Як Вам? "Хто я для тебе" #тоняматвієнко #тоняматвиенко #хтоядлятебе #піснямоголіта #перевтілення #iamsuper #woman

Публикация от Тоня Матвієнко (@tonya_matvienko) 23 Июн 2018 в 3:28 PDT

Тоня Матвиенко замужем за певцом Арсеном Мирзояном, с которым познакомилась на вокальном шоу "Голос країни". 15 января 2016 года Матвиенко во второй раз стала мамой – она родила Мирзояну дочь. У певицы также есть дочь от первого брака, у Мирзояна – двое детей от бывшей жены.



