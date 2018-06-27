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Артиллерия ВМСУ успешно провела учения в районе оккупированного Крыма (фото)
27.06.2018 13:21
Артиллерия ВМСУ успешно провела учения в районе оккупированного Крыма (фото)

Артиллеристы ВМС ВС Украины провели учения возле административной границы с временно оккупированной территорией АР Крым.

Цель мероприятия — оборона морского побережья и уничтожение противника, который осуществляет наступление с оккупированных территорий.

Об этом сообщили в пресс-центре командования ВМС ВСУ. Артиллеристы отработали вопросы поражения целей в районах временно оккупированных населенных пунктов.

Также были проведены тренировки с фактической корректировкой огня по целям в районах сосредоточения противника.

Особое внимание сосредоточили на действиях артиллеристов в условиях ограниченной видимости и ночью.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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