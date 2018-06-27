|Артиллерия ВМСУ успешно провела учения в районе оккупированного Крыма (фото)
|27.06.2018 13:21
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Артиллеристы ВМС ВС Украины провели учения возле административной границы с временно оккупированной территорией АР Крым.
Цель мероприятия — оборона морского побережья и уничтожение противника, который осуществляет наступление с оккупированных территорий.
Об этом сообщили в пресс-центре командования ВМС ВСУ. Артиллеристы отработали вопросы поражения целей в районах временно оккупированных населенных пунктов.
Также были проведены тренировки с фактической корректировкой огня по целям в районах сосредоточения противника.
Особое внимание сосредоточили на действиях артиллеристов в условиях ограниченной видимости и ночью.
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