Российские оккупационные администрации активизировали меры по выявлению между населения временно оккупированных территорий граждан с проукраинскими настроениями под предлогом борьбы с т.н. "украинскими" шпионами и диверсантами. Об этом во время брифинга сообщил спикер Минобороны Александр Мотузяник, ссылаясь на информацию Главного управления разведки Министерства обороны Украины, передает корреспондент

"В частности, под кураторством сотрудников ФСБ РФ составляются специальные планы населенных пунктов с указанием мест проживания граждан, которые недовольны действиями оккупационных властей, используют в общении украинский язык или родились в других регионах Украины. В дальнейшем указанные лица задерживаются сотрудниками т.н."органов внутренних дел "для проведения" профилактических бесед". В то же время нередко к задержанным применяются методы физического насилия и унижения", - заявил пресс-секретарь.



Как сообщал за прошедшие сутки в районе проведения операции Объединенных сил боевики незаконных вооруженных формирований так называемых "Л/ДНР" 30 раз нарушали режим прекращения огня, из них 11 с применением запрещенного минскими договоренностями вооружения. В результате активных боевых действий один украинский военнослужащий погиб, еще двое ранены.

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