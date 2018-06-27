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Объединенные силы нанесли удар по террористам: "Л/ДНР" понесли серьезные потери
27.06.2018 13:26
Объединенные силы нанесли удар по террористам: "Л/ДНР" понесли серьезные потери По теме:

В понедельник, 25 июня, оккупанты на Донбассе понесли потери во время ответного удара со стороны Объединенных сил.

Об этом сообщает пресс-центр , ссылаясь на уточненные данные украинской разведки, передает .

"Двое боевиков российских оккупационных войск уничтожены, три получили ранения", - сказал спикер Пресс-центра Николай Бондарчук.

Он отметил, что за минувшие сутки террористы не прибегали к активным действиям, однако в районе Луганского, Золотого и Светлодарска силы ООС были вынуждены отвечать на огонь противника.

Кроме того, 25 июня под Марьинкой получил легкое ранение один украинский воин.







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