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В Нидерландах частично запретили носить паранджу и никаб
27.06.2018 13:27
В Нидерландах частично запретили носить паранджу и никаб
В стране, по оценкам, проживают лишь от 200 до 400 женщин, которые носят паранджу и никаб
Верхняя палата нидерландского парламента, Сенат, приняла закон, частично запрещает носить одежду, которая закрывает лицо.
В Нидерландах частично запретили носить паранджу и никаб

Действие закона распространяется на такой мусульманский женский традиционную одежду как паранджа или никаб, но не хиджаб, закрывающий только волосы, сообщает DW.

Иллюстрация: dw.com

Также запрет касается аксессуаров как мотоциклетные шлемы и лыжные маски.

Эти предметы запрещено носить в государственных учреждениях, общественном транспорте, школах и больницах, но на улице они разрешены. Впрочем, на улице полиция может попросить снять их и показать лицо. Нарушителям грозит штраф в размере до € 400.

Нижняя палата парламента Нидерландов поддержала законопроект еще в 2016 году. 

Напомним, в Дании запретили носить никаб и паранджу. Аналогичные законы уже действуют в Австрии, Франции и Бельгии.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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