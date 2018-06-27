|В Нидерландах частично запретили носить паранджу и никаб
|27.06.2018 13:27
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В стране, по оценкам, проживают лишь от 200 до 400 женщин, которые носят паранджу и никабВерхняя палата нидерландского парламента, Сенат, приняла закон, частично запрещает носить одежду, которая закрывает лицо.
Действие закона распространяется на такой мусульманский женский традиционную одежду как паранджа или никаб, но не хиджаб, закрывающий только волосы, сообщает DW.
Иллюстрация: dw.com
Также запрет касается аксессуаров как мотоциклетные шлемы и лыжные маски.
Эти предметы запрещено носить в государственных учреждениях, общественном транспорте, школах и больницах, но на улице они разрешены. Впрочем, на улице полиция может попросить снять их и показать лицо. Нарушителям грозит штраф в размере до € 400.
Нижняя палата парламента Нидерландов поддержала законопроект еще в 2016 году.
Напомним, в Дании запретили носить никаб и паранджу. Аналогичные законы уже действуют в Австрии, Франции и Бельгии.
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