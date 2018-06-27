В стране, по оценкам, проживают лишь от 200 до 400 женщин, которые носят паранджу и никаб

Действие закона распространяется на такой мусульманский женский традиционную одежду как паранджа или никаб, но не хиджаб, закрывающий только волосы, сообщает DW.

Иллюстрация: dw.com

Также запрет касается аксессуаров как мотоциклетные шлемы и лыжные маски.

Эти предметы запрещено носить в государственных учреждениях, общественном транспорте, школах и больницах, но на улице они разрешены. Впрочем, на улице полиция может попросить снять их и показать лицо. Нарушителям грозит штраф в размере до € 400.

Нижняя палата парламента Нидерландов поддержала законопроект еще в 2016 году.