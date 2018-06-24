Быть невестой совсем не просто. В предсвадебной подготовке на тебя обрушивается целый ряд вопросов: с чего начать подготовку к свадьбе? Что в этом сезоне в моде? Как сделать свадьбу незабываемым и ярким событием? Именно следовательно в Киеве 14 апреля состоялся бранч для невест 2013.

Это хорошо спланированное мероприятие помогло девушкам разобраться со многими вопросами предсвадебной подготовки и выбрать наилучшие варианты для ее организации. Информационным партнером выступил наш портал nashasvadba.net. Действо прошло в роскошном отеле Fairmont Grand Hotel Kyiv.

Многочисленные организации, которые предоставляют свадебные услуги, были представлены на этом ярком проекте. Это и «Свадебное агентство Саши Дергоусовой», и бутик нижнего белья LB Dessous Luxury Pure, и агентство со специализацией на свадебной полиграфии Ivory&Fine, и туристическая компания RADA TRAVEL, и другие участники.

Вы можете увидеть в нашем фотоотчете, как красивы были невесты, какие шикарные композиции были представлены на бранче и какими вкусными сладостями угощали его участников.

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