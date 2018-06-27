|Гройсман о требовании МВФ относительно цен на газ: дискуссия продолжается
|27.06.2018 13:30
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Украина продолжает вести переговоры с Международным валютным фондом, относительно его требования привести цены на газ в Украине к рыночному уровню. Об этом на совместной пресс-конференции участников Международной Конференции по вопросам украинских реформ в Копенгагене сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман, передает
"Мы сегодня в дискуссии с МВФ. Но для Украины очень важное
значение имеет то, когда Российская Федерация выполнит решение
Стокгольмского арбитража и вернет нам 2,5 млрд долларов. Это вопрос
нашей экономической стабильности", - сказал Гройсман, отвечая на
вопрос журналиста пойдет ли украинское правительство на такой шаг
как приведение цен на газ к рыночному уровню, как того требует
МВФ.