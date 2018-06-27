Прогресс может быть достигнут только после существенных изменений в политике руководства Турции

Прекращают также работу по укреплению таможенного союза Анкары и Брюсселя, говорится в итоговом заявлении Совета ЕС, обнародованном во вторник, 26 июня, в Люксембурге, сообщает Deutsche Welle.

Заявление сделали через два дня после победы турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана, который получил поддержку 52,5% голосов избирателей на выборах главы государства.

Несмотря на жесткие обвинения в адрес Анкары, требования Австрии об официальном прекращении переговоров о вступлении Турции в Евросоюз не поддержали.

Одна из причин, почему за Анкарой пока сохраняется статус кандидата на вступление - это совершенная с ЕС соглашение по вопросам беженцев. По достигнутым договоренностям, Евросоюз уже выплатил Турции три из обещанных шести миллиардов евро.

Напомним, в субботу, за день до президентских выборов в Турции, миллионы людей собрались на митинг оппозиционного политика мухаррема Индже с Республиканской народной партии - главного оппонента действующего президента Реджепа Тайипа Эрдогана.