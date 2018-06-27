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Гройсман сообщил, что в следующем году международная конференция по вопросам реформ в Украине пройдет в Канаде
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27.06.2018 13:37
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Украинский премьер-министр Владимир Гройсман выразил уверенность,
что во время подготовки к третьей международной конференции по
вопросам реформ в Украине будет представлен план действий по
дальнейшему реформированию страны. Гройсман предложил создать
группу высокого уровня для оценки прогресса реформ в Украине Фото:
kmu.gov.ua Он отметил, что предложил создать совместную группу
высокого уровня для оценки прогресса реформ в Украине и разработки
плана на долгосрочную перспективу."Я глубоко убежден в том, что во
время подготовки к следующей конференции, которую будет принимать
Канада, и мы благодарим за это, мы сможем уже представить такой
общий план, который будет рассчитан на устойчивость и долгосрочную
перспективу", – заявил Гройсман.Вторая международная
конференция по вопросам реформ в Украине проходит сегодня в
Копенгагене. В ее работе принимают участие министры
иностранных дел стран – членов ЕС, "Большой семерки" и НАТО,
представители украинского правительства, гражданского общества,
бизнеса, СМИ и международного экспертного сообщества. В прошлом
году конференция прошла в Лондоне.
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