Украинский премьер-министр Владимир Гройсман выразил уверенность, что во время подготовки к третьей международной конференции по вопросам реформ в Украине будет представлен план действий по дальнейшему реформированию страны. Гройсман предложил создать группу высокого уровня для оценки прогресса реформ в Украине Фото: kmu.gov.ua Он отметил, что предложил создать совместную группу высокого уровня для оценки прогресса реформ в Украине и разработки плана на долгосрочную перспективу."Я глубоко убежден в том, что во время подготовки к следующей конференции, которую будет принимать Канада, и мы благодарим за это, мы сможем уже представить такой общий план, который будет рассчитан на устойчивость и долгосрочную перспективу", – заявил Гройсман.Вторая международная конференция по вопросам реформ в Украине проходит сегодня в Копенгагене. В ее работе принимают участие министры иностранных дел стран – членов ЕС, "Большой семерки" и НАТО, представители украинского правительства, гражданского общества, бизнеса, СМИ и международного экспертного сообщества. В прошлом году конференция прошла в Лондоне. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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