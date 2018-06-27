Российская платежная система «Юнистрим» продолжает предоставлять услуги денежных переводов в Украину с помощью британской CEL.INT.

Об этом сообщает российское издание «Коммерсант». Согласно данным издания, переводы в Украину из РФ можно провести только в евро, а выдачей средств занимается британская платежная система CEL.INT.

Как сообщили в колл-центре организации, у нее заключены договоры с украинскими банками, и в результате деньги, отправленные из России через «Юнистрим», выдаются в украинских «Ощадбанке», «Юнексбанке», «Аккордбанке», а также в Credit Optima Bank и IBox Bank. По крайне мере до 20 июня переводы из РФ в Украину можно было провести прямо с сайта «Юнистрима», сейчас такая возможность пропала, отмечает издание.

При этом в пресс-службе «Юнистрима» заверили, что «система не представлена в Украине и не имеет договоров с выплачивающими украинскими банками». «Система денежных переводов неуклонно исполняет законодательство РФ, а также тех стран, в которых она представлена»,- отметили там.

В пресс-службе НБУ подчеркнули, что предупреждали платежные системы о «недопустимости сотрудничества с платежными системами, в отношении которых Украина применила санкции, а также взаимодействия с ними через посредство других платежных систем и организаций независимо от их юрисдикции». Регулятор заявил, что во всех подобных случаях будет принимать «адекватные меры воздействия, как это было в случае с TYME».

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