Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что сложности с посещением омбудсменами России Татьяной Москальковой и Украины Людмилой Денисовой заключенных связаны "с дефицитом доверия сторон и затягиванием согласований", пишет ТАСС.

"Ситуация, действительно, складывается сложная", - заявил российский дипломаьт.

По его словам, "стороны ведут довольно напряженную работу".

Также Песков тметил, что "здесь совершенно по объективным причинам острый недостаток доверия у сторон, что понятно, и также затягивается процесс согласования, который ведется по линии и омбудсменов, и соответствующих служб".

Как сообщал svodka.net ранее, во вторник, 26 июня, российского омбудсмена Татьяну Москалькову не пустили в Лукьяновское СИЗО в Киеве , где находится Максим Одинцов, который после аннексии Крыма перешел из украинской армии в Вооруженные силы РФ.

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