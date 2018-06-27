"Хищник". Вышел трейлер новой части франшизы. Видео
27.06.2018 13:45
Вышел трейлер фильма "Хищник" режиссера Шейна Блэка по сценарию
Фреда Деккера. Видео опубликовали на канале Movieclips Trailers в
YouTube. Производством картины занималась компания 20th Century
Fox. Сюжет содержит отсылки к оригинальному фильму 1987 года, на
основе которого написан сценарий. Роли исполнили Бойд Холбрук,
Оливия Манн, Томас Джейн, Джейк Бьюзи, Киган-Майкл Кей. Премьера
запланирована на 14 сентября 2018 года. | Сюжет содержит
отсылки к оригинальному фильму 1987 года Скриншот: Movieclips
Trailers / YouTube видео Видео:
Movieclips Trailers / YouTube