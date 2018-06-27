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"Хищник". Вышел трейлер новой части франшизы. Видео
27.06.2018 13:45
Вышел трейлер фильма "Хищник" режиссера Шейна Блэка по сценарию Фреда Деккера. Видео опубликовали на канале Movieclips Trailers в YouTube. Производством картины занималась компания 20th Century Fox. Сюжет содержит отсылки к оригинальному фильму 1987 года, на основе которого написан сценарий. Роли исполнили Бойд Холбрук, Оливия Манн, Томас Джейн, Джейк Бьюзи, Киган-Майкл Кей. Премьера запланирована на 14 сентября 2018 года.   | Сюжет содержит отсылки к оригинальному фильму 1987 года Скриншот: Movieclips Trailers / YouTube видео Видео: Movieclips Trailers / YouTube

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