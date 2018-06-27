Стратегия России в Черном и Азовском морях ориентирована на то, чтобы ни одна другая страна не могла бы осуществлять ни свободную навигацию, ни свободную военно-морскую деятельность.

Об этом "" рассказал военный знаток, заместитель директора по международным вопросам Центра исследования армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь, передает .

"Фактически Россия нарушает сейчас международное морское право в Азовском море. Но суть в том, что из-за того, что Украина в 2003 году подписала соглашение с , в котором Азовское море названо историческим внутренним морем, Россия пытается на этом играть. То есть в Азовском море с согласия Украины не действует международное морское право", - отметил знаток.

По словам специалиста, разграничение Азовского моря должно было произойти по еще одному договору, но он так и не был подписан.

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