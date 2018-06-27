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Эпатажный художник Александр Донской обещает разогнать всех некрофилов с красной площади
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27.06.2018 13:49
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Эпатажный художник Александр Донской обещает разогнать всех
некрофилов с красной площади 27 июня в 10.00 в мавзолее на Красной
площади пройдет новая шокирующая акция экс-мэра Архангельска,
Александра Донского.Художник объявил священную войну некрофилам.
Специально для перфоманса он разработал футболки с эксклюзивным
дизайном и скандальной надписью «Стоп некрофилия!»Помогать
Александру Донскому в его крестовом походе будут сексуальные
модели, победительницы конкурсов красоты азиатской,
афроамериканской и европейской внешности.«Вдумайтесь, какое
мракобесие происходит в самом центре Москвы, - поясняет концепцию
предстоящего перфоманса художник. Каждый день с 10 утра
выстраивается целая очередь людей, мечтающих посмотреть на труп. Я
сейчас, разумеется, говорю о теле В. И. Ленина.Насколько нормально
для здорового человека - мечтать своими глазами увидеть труп? Одно
дело, когда это происходит во время церемонии прощания на
похоронах. Но когда люди со всех уголков мира собираются в одном
месте, чтобы посмотреть на давно умершего человека, я расцениваю
это как неприкрытую некрофилию.Это целый культ, нынешний
десятилетиями. И он разлагает наше общество изнутри до состояния
гниения.«Труп трупов», заточенный в мавзолее, и сотни некрофилов со
только света, которых притягивает его мертвая энергия. Я против
подобных девиаций. Пора положить конец пиршеству некрофилов в самом
сердце России».За последний месяц художник Александр Донской провел
5 грандиозных миротворческих перфомансов под девизом «Я хочу, чтобы
вы любили Россию»:- в Дубаи на фоне легендарного отеля
Бурдж-эль-Араб;- в образе русского царя на самой престижной в мире
выставке современного искусства "Арт-Базель" в Швейцарии;- в образе
повелителя мира Дональде Трампа в Париже на площади Трокадеро с
видом на Эйфелеву башню;- в образе гермафродита в Амстердаме
торговал своим телом в районе Красных фонарей и водил на поводке
мусульманку- в Санкт-Петербурге, где Александр Донской появился в
образе президента США , болеющего за футбольную команду
"Зенит".Пользователи сети уже делают ставки, каким именно скандалом
обернется перфоманс Александра Донского на этот раз. Зная масштаб
эпатажности художника, в мавзолее на Красной площади в ближайшую
среду может происходить все, что угодно.
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