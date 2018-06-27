Эпатажный художник Александр Донской обещает разогнать всех некрофилов с красной площади 27 июня в 10.00 в мавзолее на Красной площади пройдет новая шокирующая акция экс-мэра Архангельска, Александра Донского.Художник объявил священную войну некрофилам. Специально для перфоманса он разработал футболки с эксклюзивным дизайном и скандальной надписью «Стоп некрофилия!»Помогать Александру Донскому в его крестовом походе будут сексуальные модели, победительницы конкурсов красоты азиатской, афроамериканской и европейской внешности.«Вдумайтесь, какое мракобесие происходит в самом центре Москвы, - поясняет концепцию предстоящего перфоманса художник. Каждый день с 10 утра выстраивается целая очередь людей, мечтающих посмотреть на труп. Я сейчас, разумеется, говорю о теле В. И. Ленина.Насколько нормально для здорового человека - мечтать своими глазами увидеть труп? Одно дело, когда это происходит во время церемонии прощания на похоронах. Но когда люди со всех уголков мира собираются в одном месте, чтобы посмотреть на давно умершего человека, я расцениваю это как неприкрытую некрофилию.Это целый культ, нынешний десятилетиями. И он разлагает наше общество изнутри до состояния гниения.«Труп трупов», заточенный в мавзолее, и сотни некрофилов со только света, которых притягивает его мертвая энергия. Я против подобных девиаций. Пора положить конец пиршеству некрофилов в самом сердце России».За последний месяц художник Александр Донской провел 5 грандиозных миротворческих перфомансов под девизом «Я хочу, чтобы вы любили Россию»:- в Дубаи на фоне легендарного отеля Бурдж-эль-Араб;- в образе русского царя на самой престижной в мире выставке современного искусства "Арт-Базель" в Швейцарии;- в образе повелителя мира Дональде Трампа в Париже на площади Трокадеро с видом на Эйфелеву башню;- в образе гермафродита в Амстердаме торговал своим телом в районе Красных фонарей и водил на поводке мусульманку- в Санкт-Петербурге, где Александр Донской появился в образе президента США , болеющего за футбольную команду "Зенит".Пользователи сети уже делают ставки, каким именно скандалом обернется перфоманс Александра Донского на этот раз. Зная масштаб эпатажности художника, в мавзолее на Красной площади в ближайшую среду может происходить все, что угодно. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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