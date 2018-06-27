|В РФ не исключили продолжения контрсанкции на 2019 год
|27.06.2018 13:51
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Власти России рассмотрят вопрос о продлении контрсанкций на 2019 год. Об этом сообщает со ссылкой на ТАСС.
"Как известно, нами введены ответные ограничительные меры в
отношении ряда стран по отдельным категориям товаров, они сохраняют
силу и, с учетом ранее принятых решений в Евросоюзе, в некоторых
других странах, нам нужно будет рассмотреть вопрос о продлении этих
мер на следующий период - я в данном случае имею в виду 2019 год",-
заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на совещании по вопросам
международной торговли.
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