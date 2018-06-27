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Полиция примет срочные меры для защиты ромов – Князев
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27.06.2018 13:52
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Полиция должна обеспечить безопасность ромов и установить
инициатора таких правонарушений, как набег во Львове, заявил глава
Национальной полиции Украины Сергей Князев. Князев обязал областных
руководителей полиции безотлагательно создать подразделения по
раскрытию преступлений в отношении равноправия Фото: npu.gov.ua 23
июня участники неонацистской группировки "Трезвая и злая
молодежь" атаковали лагерь ромов на окраине Львова. От ножевых
ранений погиб 24-летний мужчина, еще четыре человека, между которых
10-летний ребенок, получили телесные повреждения. Все
жертвы – ромы из Закарпатья.По словам Князева, полиция
должна сделать все, чтобы защитить ромов по всей территории
Украины. Правоохранители будут устанавливать места проживания и
временного пребывания лиц ромской национальности и их транзит
по Украине."Мы должны обеспечить их безопасность до тех пор, пока
уголовное полиция не отчитается, что источник, который инициирует
такие позорные правонарушения у нас в Украине, установлен и
локализован", – подчеркнул глава Нацполиции.Князев также
обязал областных руководителей полиции безотлагательно создать
подразделения по раскрытию преступлений в отношении равноправия
людей, если этого не было сделано до сих пор, и отчитаться о
выполнении.За набег во Львове правоохранители
задержали несколько львовских
школьников и 20-летнего организатора нападения Андрея
Тычку. Им сообщили о подозрении. Шестерым задержанным,
включая организатора, избрали меру пресечения в
виде содержания под стражей сроком на два месяца.Действия
части подозреваемых квалифицировали по п. 12 ч. 2 ст. 115
Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство, совершенное
группой лиц по предварительному сговору); санкции статьи
предусматривают лишение свободы на срок до 15 лет или пожизненное
заключение.Нападение уже осудили в ООН, Парламентской
ассамблее Совета Европы и посольстве США в Украине.
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