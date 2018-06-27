Полиция должна обеспечить безопасность ромов и установить инициатора таких правонарушений, как набег во Львове, заявил глава Национальной полиции Украины Сергей Князев. Князев обязал областных руководителей полиции безотлагательно создать подразделения по раскрытию преступлений в отношении равноправия Фото: npu.gov.ua 23 июня участники неонацистской группировки "Трезвая и злая молодежь" атаковали лагерь ромов на окраине Львова. От ножевых ранений погиб 24-летний мужчина, еще четыре человека, между которых 10-летний ребенок, получили телесные повреждения. Все жертвы – ромы из Закарпатья.По словам Князева, полиция должна сделать все, чтобы защитить ромов по всей территории Украины. Правоохранители будут устанавливать места проживания и временного пребывания лиц ромской национальности и их транзит по Украине."Мы должны обеспечить их безопасность до тех пор, пока уголовное полиция не отчитается, что источник, который инициирует такие позорные правонарушения у нас в Украине, установлен и локализован", – подчеркнул глава Нацполиции.Князев также обязал областных руководителей полиции безотлагательно создать подразделения по раскрытию преступлений в отношении равноправия людей, если этого не было сделано до сих пор, и отчитаться о выполнении.За набег во Львове правоохранители задержали несколько львовских школьников и 20-летнего организатора нападения Андрея Тычку. Им сообщили о подозрении. Шестерым задержанным, включая организатора, избрали меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца.Действия части подозреваемых квалифицировали по п. 12 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору); санкции статьи предусматривают лишение свободы на срок до 15 лет или пожизненное заключение.Нападение уже осудили в ООН, Парламентской ассамблее Совета Европы и посольстве США в Украине. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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