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Первая в России голливудская Выставка Киногероев Movie Art открылась в Петербурге
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27.06.2018 13:56
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Первая в России голливудская Выставка Киногероев Movie Art
открылась в Петербурге 21 июня на Невском проспекте, 62 открылась
первая в России голливудская Выставка Киногероев Movie Art.Открытие
прошло с голливудским размахом. Гостей на входе встречали любимые
персонажи из культовых блокбастеров - дерзкий хулиган Дэдпул,
обаятельный трансформер Бамблби, строгий имперский штурмовик
(«Звездные войны») и обольстительные красавицы из племени Нави
(«Аватар»). Ожившие киногерои произвели на Невском настоящий фурор:
желающие сфотографироваться с кумирами выстраивались в
очередь. Внутри посетителей ждали еще более грандиозые
сюрпризы. Более 50 съемочных кинозон из легендарных фильмов и
мультфильмов. 62 полностью роботизированных персонажа - Тор,
Человек-паук, акула из «Челюстей», свирепый Халк и многие другие.
Потрясающие визуальные спецэффекты. Фантастические декорации. Кроме
того, на территории выставки постоянно работают профессиональные
актеры. Они добавляют происходящему театральности, вовлекая
зрителей в захватывающие сюжетные линии. Выставка Киногероев Movie
Art - это невероятное приключение, которое хочется переживать снова
и снова.Голливудская выставка Киногероев Movie Art открыта к
посещению на Невском проспекте, 62 ежедневно с 10.00 до
22.00.Купить билеты на выставку по лучшей цене можно
здесь http://movieart.fun/Big-Funny - самая нестандартная сеть
музеев, аттракционов и выставок в мире со 104 успешными проектами в
США (Нью-Йорк, Лос-Анджелес), Европе (Амстердам, Барселона) и 9
крупных городах России (Москва, Казань, Екатеринбург, Казань и
другие).О собственнике корпорации:Александр Викторович
ДонскойЭкс-мэр Архангельска, успешный бизнесмен,
художник-акционист, миротворец, создатель выставок и музеев,
которые успешно работают в США, Европе и России.Является
основателем корпорации развлечений Big-Funny.Автор
книг-бестселлеров «Продай себя в политике, бизнесе и личной жизни»,
«Стань режиссером своей жизни».Сайт корпорации
Big-Funny: https://big-funny.comСтраница выставки в
соцсетях: https://vk.com/movieartspbСайт
выставки: http://movieart.fun/Сайт основателя корпорации
развлечений Big-Funny Донского А.В: https://donskoy.me/
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