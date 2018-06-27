Первая в России голливудская Выставка Киногероев Movie Art открылась в Петербурге 21 июня на Невском проспекте, 62 открылась первая в России голливудская Выставка Киногероев Movie Art.Открытие прошло с голливудским размахом. Гостей на входе встречали любимые персонажи из культовых блокбастеров - дерзкий хулиган Дэдпул, обаятельный трансформер Бамблби, строгий имперский штурмовик («Звездные войны») и обольстительные красавицы из племени Нави («Аватар»). Ожившие киногерои произвели на Невском настоящий фурор: желающие сфотографироваться с кумирами выстраивались в очередь. Внутри посетителей ждали еще более грандиозые сюрпризы. Более 50 съемочных кинозон из легендарных фильмов и мультфильмов. 62 полностью роботизированных персонажа - Тор, Человек-паук, акула из «Челюстей», свирепый Халк и многие другие. Потрясающие визуальные спецэффекты. Фантастические декорации. Кроме того, на территории выставки постоянно работают профессиональные актеры. Они добавляют происходящему театральности, вовлекая зрителей в захватывающие сюжетные линии. Выставка Киногероев Movie Art - это невероятное приключение, которое хочется переживать снова и снова.Голливудская выставка Киногероев Movie Art открыта к посещению на Невском проспекте, 62 ежедневно с 10.00 до 22.00.Купить билеты на выставку по лучшей цене можно здесь http://movieart.fun/Big-Funny - самая нестандартная сеть музеев, аттракционов и выставок в мире со 104 успешными проектами в США (Нью-Йорк, Лос-Анджелес), Европе (Амстердам, Барселона) и 9 крупных городах России (Москва, Казань, Екатеринбург, Казань и другие).О собственнике корпорации:Александр Викторович ДонскойЭкс-мэр Архангельска, успешный бизнесмен, художник-акционист, миротворец, создатель выставок и музеев, которые успешно работают в США, Европе и России.Является основателем корпорации развлечений Big-Funny.Автор книг-бестселлеров «Продай себя в политике, бизнесе и личной жизни», «Стань режиссером своей жизни».Сайт корпорации Big-Funny: https://big-funny.comСтраница выставки в соцсетях: https://vk.com/movieartspbСайт выставки: http://movieart.fun/Сайт основателя корпорации развлечений Big-Funny Донского А.В: https://donskoy.me/ Сводка.нет - Новости Украины и Мира



культура шоубиз и культура киногероев movie выставка корпорации россии Теги: культура