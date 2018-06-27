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Полиция завершила проверку здания ВСП после сообщения о "минировании"
27.06.2018 13:58

Киевские правоохранители завершили проверку здания Высшего совета правосудия, после сообщения о минировании. Об этом в сети Facebook сообщил отдел коммуникации полиции Киева, передает

"После тщательной проверки объекта в помещении правоохранители обнаружили муляж, похожий на взрывное устройство, которое изъяли специалисты взрывотехнической службы. Других опасных предметов в ходе обследования обнаружено не было", - говорится в сообщении.

Как сообщал , в Киеве в здании Высшего совета правосудия, которую проверяют по "заминировании", нашли пакет с двумя пачками кофе и мобильным телефоном.

Напомним, в полицию поступила информация о минировании здания Высшего совета правосудия.

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