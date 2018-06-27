Иногда мне кажется, что я и большинство моих ровесников, рожденных в 70-х — начале 80-х, выжили мечтой.

Мы видели марши на дни Красной Армии и Конституции СССР. Мы стояли с бидонами за молоком и квасом, и бегали к тете Тане по поручению родителей за свинченной с мясокомбината колбасой и свиными ребрами. Мы учились между гопников, которые в свою очередь учились крутизне у тележурнала «Ералаш». Мы застали крушение совка, обнуление рубля, малиновые пиджаки с цепурами на мохнатых шеях без головы с утюгами в клешнях и стипендии эквивалентом в полтора доллара.

Не могу говорить за всех, но я мечтал ежедневно, ежесекундно. Что это все сползет, как черный лед весной. Рано или поздно. И мое отвращение той реальности, наверное, в том числе запустило правильный флюид. Что бы там ни говорили, а тот лед все же дал трещину. Под ним конечно все тоже печально, но он все-таки тронулся конкретно. А дальше уже зависит и от всех вместе, и от каждого в отдельности.

Этот мир спасет не красота. Его спасут мечтатели. Те, кто пробился к своей мечте вопреки заботливому родительскому катку, утрамбовывающему все, что выходило за края ГОСТа. Те, кто отбился от улюлюканья «Размечтался, дурень!» или «Мечтать не вредно!» безмозглой однородной массы. «Не глупи». «Не дури». «Не смеши». «Не отрывайся от коллектива». «Не питай иллюзий». «Будь как все». Ныряй давай в наше горячее тряпье, тут надежней. И потом – пенсия. Что тебе еще, дурашка, надо?

Надо, дружочки, многое. То, что вам, псевдорационалам, даже и не снилось. Например, чтобы появилась возможность работать с собственным мозгом, как с жестким диском – извлекать нужное, стирать ненужное. Или чтобы можно было увидеть мир глазами другого человека. Или записывать свои сны и мечты на видео. Управлять временем. Летать сознанием в иные миры, не просто тупо на орбиту своей планеты, а с пользой – чтобы вступить в контакт с новыми цивилизациями. Ну, или хотя бы чтобы научились менять все без исключения полетевшие органы, чтобы ничто не мешало мечтать дальше. Как вам такое? И – вы, ровные пацыки, не поверите! – многое из этого уже совсем скоро станет реальностью.

Мечтатели правят миром. По крайней мере, вектором его развития. Но воплощаться в жизнь способны только мечты самых сильных и уверенных в себе. Не бояться мечтать. Не ограничивать себя в мечтах. Без них этот мир скучен. Мечтой можно не только выходить за рамки социальных устоев, но даже исцеляться. Это один из ключевых принципов психосоматики. Именно его применяют на практике врачи, когда попытаются победить тяжелые болезни не только при помощи физиотерапии, но и терапией мечтой и позитивным настроением. Важно побуждать организм поднять его резервные силы. И тогда мечта способна творить чудеса. Именно она создает ту мотивацию, которая движет нас к чему-то лучшему. Потому что все – в голове. И правильный вектор, верный флюид способны на уму непостижимое.

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В США и десятках западных стран популярен фонд Make a wish. Каждый день волонтеры исполняют желания болеющих и паллиативных детей. Главное, найти эти желания. И даже когда есть деньги на лечение, есть лучшие врачи, то важно найти и дать главное – настроение и веру в лучшее.

В Украине есть проект . Его задача – помогать осуществлять мечты детям с тяжелыми заболеваниями. Он – про надежду, про веру в жизнь. Про нахождение сил не сдаваться. Благодаря этому проекту больной лейкозом 12-летний Юра Штрыкуль побывал на матче Атлетико-Реал, и перед игрой встретился со своим кумиром Криштиану Рональду, 8-летний невидящий Максим Чернов с диагнозом онкология глаз записал песню со своим кумиром Потапом, и , а 12-летний Саша Красушин с врожденной несростаемостью костей осуществил свою мечту путешественника и поднялся на карпатскую гору вместе с Димой Комаровым.

Конечно, было бы необдуманно говорить, что благодаря мечте и взыванию к резервным силам организма может быть побеждена любая болезнь. К сожалению, это долгий процесс и не всегда приводит к исцелению. Но то, что дети, чья мечта осуществляется, получают разряд счастья – доказанный факт. А за таким разрядом уже вероятно все, даже самое невероятное. Даже настоящее чудо. Главное – иметь мечту. Уметь мечтать.

Но как показывают результаты исследований, с этим у нас и наших детей – наибольший затык. Далеко не все обладают такой способностью. В 9 из 10 случаев опросов детей с заболеваниями их мечты банальны и материальны. А между здоровых этот процент вдвое ниже. Тянется шлейф подавления мечтаний и желаний из совка совковича, родительские и бабушкины традиции с их регулярными «возвращениями на землю». Но все же 10% детей умеют мечтать, и никто не сможет отобрать у них эти мечты. Они – их луч, их спасительный канат на сторону жизни. И наш с вами долг помочь этим детям прикоснуться к своим мечтаниям. Чтобы мечтателей между нас становилось все больше.

А вы, здоровые взрослые, вы – давно интересовались тем, о чем мечтают ваши дети? Помните ли сами свои мечты? Не предали ли их, не продали ли суете и бытовухе? У вас есть хороший шанс проверить это уже сегодня.

Сегодня, 27 июня в 12:00 на Пейзажной Аллее в Киеве стартует . На площадке перед Историческим музеем уже установлена большая арт-стена: 12 на 2,5 метра. И каждый желающий, а в первую очередь дети, смогут изобразить на ней свою самую заветную мечту – из реальности, или из глубокого детства. Тем, кто не умеет рисовать, смогут помочь присутствующие художники-иллюстраторы. Этот важный благородный проект открыт для каждого. Подключиться к нему можно просто выложив свой рисунок в соцсеть с хештегом #МояДитячаМрія.

Цель проекта – собрать панно из 100 000 рисунков, чтобы вдохновить к мечтаниям других детей, в первую очередь тех, кто сегодня борется за свою жизнь. Станьте одним из волшебников, которые смогут поменять мир к лучшему. И в том числе помочь излечить его от боли и болезней.

Стена Мечты на Пейзажке будет вашей до вечера субботы 30 июня.

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