"Греческая сторона тоже понимает необходимость решения этого вопроса"

"Мы вели переговоры с главным прокурором города Пирей и генпрокурором Греции. Отдельный блок во время переговоров составили проблемные вопросы защиты прав граждан Украины, которые содержатся в Греции за перевозку нелегальных мигрантов. Таких только более 150 человек" , - сообщил "Украинской правде" заместитель директора Департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич.

В Краинский и греческая стороны во время переговоров достигли договоренности о подготовке двустороннего договора, который бы регулировал этот вопрос, добавил Кирилича

В первую очередь речь идет о возвращении более 20 человек, которые были осуждены за перевозку нелегалов, затем были условно освобождены, но не могут покинуть Грецию, добавил он

"Греческая сторона тоже понимает необходимость решения этого вопроса - предоставление разрешения условно освобожденным вернуться в Украину" , - сказал Кирилич.

На подготовку соответствующего двустороннего договора надо не менее полугода времени, заявил Кирилич.

Вместе с тем Украина с Грецией уже достигли определенных договоренностей относительно разрешения гражданам Украины, членам экипажа судна "Mekong Spirit" вернуться на родину.

"Речь идет о 17 украинский, которые уже год находятся на этом судне. Договоренности по их возвращении на родину уже достигнуты" , - подытожил Кирилич.