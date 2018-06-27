Спикер Верховной Рады Андрей Парубий обсудил с заместителем госсекретаря США Андреей Томпсон вопросы кибербезопасности. Парубий поздравил Томпсон с назначением на должность заместителя госсекретаря США Фото: Андрій Парубій / Twitter "Поздравил с назначением на должность заместителя госсекретаря США Андрею Томпсон. Обсудили вопросы кибербезопасности, которые особенно актуальны для Украины накануне выборов. Существует риск, что Россия через кибератак может вмешаться в проведение выборов в Украине",– написал Парубий. Привітав з призначенням на посаду заступника Держсекретаря #США @StateDept Андрею Томпсон @UnderSecT. Обговорили питання кібербезпеки, яке особливо актуальне для України напередодні виборів. Існує ризик, що Росія через кібератаки може втручатися у проведення виборів в Україні. pic.twitter.com/BDq4bKNwMs — Андрій Парубій (@AndriyParubiy) 27 июня 2018 г. Председатель Верховной Рады находится с рабочим визитом в США.Президентские и парламентские выборы в Украине намечены на 2019 год.10 декабря 2016 года ЦРУ пришло к заключению, что Россия вмешивалась в президентские выборы в США с целью Дональду Трампу одержать победу. В Кремле отвергают эти обвинения. В опубликованном докладе американской разведки говорится, что президент России Владимир Путин лично приказал начать кампанию по вмешательству в выборы в США.В декабре 2017 года глава министерства иностранных дел Великобритании Борис Джонсон заявил о множестве свидетельств вмешательства России в выборы в Германии, Франции и Соединенных Штатах. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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