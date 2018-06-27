|Парубий: Россия посредством кибератак может вмешаться в проведение выборов в Украине
|27.06.2018 14:00
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Привітав з призначенням на посаду заступника Держсекретаря #США @StateDept Андрею Томпсон @UnderSecT. Обговорили питання кібербезпеки, яке особливо актуальне для України напередодні виборів. Існує ризик, що Росія через кібератаки може втручатися у проведення виборів в Україні. pic.twitter.com/BDq4bKNwMs— Андрій Парубій (@AndriyParubiy) 27 июня 2018 г.
Председатель Верховной Рады находится с рабочим визитом в США.Президентские и парламентские выборы в Украине намечены на 2019 год.10 декабря 2016 года ЦРУ пришло к заключению, что Россия вмешивалась в президентские выборы в США с целью Дональду Трампу одержать победу. В Кремле отвергают эти обвинения. В опубликованном докладе американской разведки говорится, что президент России Владимир Путин лично приказал начать кампанию по вмешательству в выборы в США.В декабре 2017 года глава министерства иностранных дел Великобритании Борис Джонсон заявил о множестве свидетельств вмешательства России в выборы в Германии, Франции и Соединенных Штатах.
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