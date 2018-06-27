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В Польше парламентарии приняли поправки к скандальному закону об Институте нацпамяти
27.06.2018 14:01

Сейм Польши внес изменения в обновленный закон об Институте национальной памяти, отменив статью, предусматривающую уголовную ответственность за присвоение польскому народу преступлений нацистов. Соответствующее решение поддержали 388 депутатов, против выступили 25, пишет РБК-Украина.

Стоит отметить, что Сейм внес проект повестки дня и после бурных дискуссий принял их в первом чтении, после этого депутаты сразу перешли ко второму чтению. При этом, в отдаленных статьях речь идет только о "публичном приписывании польскому народу ответственности за преступления Третьего рейха". Упоминание о "преступлениях украинских националистов" остается, как и ответственность за это.

Как сообщал svodka.net ранее, власти Польши не планируют замораживать закон об Институте национальной памяти.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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