Ваш мужчина далеко не ангел.

Возможно, прочитав этот гороскоп, вы поймете, что бывает и хуже, пишет со ссылкой на .

Овен

С таким без антидепрессантов не обойтись. Он упрям, эгоистичен и кого хочешь сможет довести до белого каления своей детской непосредственностью. Всегда имеет свое собственное мнение, которое готов отстаивать до первой крови.

Телец

Эти мужчины всегда довольны собой, поскольку считают, что им любое море по колено. Упрямые, прижимистые Тельцы часто бывают склонны к пессимизму, что редко негативно сказывается на окружающих.

Близнецы

С таким не соскучишься, но и не расслабишься. Близнецы настолько любят перемены, что ты рискуешь не успеть за ним, даже если снимешь каблуки. Кроме того, эти мужчины ужасно любят красоваться и флиртовать.

Рак

Не ходите замуж за Раков. Впрочем, если вы готовы заменить парню мамочку, то добро пожаловать на кухню! Но только не думайте, что, научившись готовить, вы избавитесь от его постоянного занудства и претензий.

Лев

Эти мужчины видят и слышат только себя. При этом, возвышенные и великодушные натуры редко помнят о данных кому-то обещаниях. Кроме этого, Львы ревнивы, эгоцентричны, высокомерны и непредсказуемы.

Дева

Эти педанты, уверенные в своей исключительности, считают, что знают и могут все на свете. При этом, безобразно ленивые и непоступательные. Впрочем, иногда Весы просыпаются и доказывают свою несравненную правоту.

Весы

Мнительные, да еще и мелочные – самое мягкое, что можно сказать о людях, любимым развлечением которых является придумывание несуществующих проблем. Несмотря на это, Весы всегда окружены друзьями и единомышленниками.

Скорпион

Под мрачным взглядом Скорпиона робеют даже избалованные красавицы. Эти состоятельные мужчины никогда не забывают, что и сколько кому дали и способны кого угодно довести до припадка.

Стрелец

Не переносит ложь, следовательно всегда говорит правду. И не дай тебе Бог попробовать обвести его вокруг пальца. Безумно ревнив, несмотря на то, что сам флиртует со всеми представительницами прекрасного пола без исключения.

Козерог

Упертый, никогда не сомневающиеся в своей правоте, педант. Этот мужчина терпеть не может шумные тусовки, поскольку считает их напрасной тратой времени. Ужасно рачителен и готов часами рассказывать об экономике и экономии.

Водолей

Мечтательные Водолеи всегда планируют что-то грандиозное и ставят недостижимые цели. Если вы собираетесь решать серьезные, насущные вопросы, на таких лучше не рассчитывать.

Рыбы

К реальной жизни не приспособлены и требуют постоянной заботы. Впрочем, в большей степени это касается только банальных бытовых проблем. Зато, с романтичными Рыбами всегда весело и интересно.

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