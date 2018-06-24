Ошибочно предполагать, что целью реорганизации департамента специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины является увольнение его начальника Сергея Горбатюка, заявил высокопоставленный источник "Українських новин" в правоохранительных органах. 23 июня спикер генпрокурора Лариса Сарган сообщила, что ГПУ планирует реформировать департамент спецрасследований Фото: Генеральна прокуратура України / Facebook "Речь идет о том, чтобы уничтожить дела не только по Майдану, но и по бывшим чиновникам, которые совершили экономические преступления", – заявил собеседник агентства.По его словам, ошибочно предполагать, что целью реорганизации департамента является увольнение его начальника Сергея Горбатюка."Вопрос совсем не в этом, чтобы не найти места для него после реорганизации", – добавил собеседник.Он также заявил, что сомневается в увольнении Горбатюка, даже если департамент будет ликвидирован.22 июня нардеп от Блока Петра Порошенко Мустафа Найем заявил, что генеральный прокурор Украины Юрий Луценко намерен подписать приказ, который действительно ликвидирует департамент специальных расследований Генпрокуратуры. По словам Найема, Горбатюка якобы собрались уволить.23 июня спикер генпрокурора Лариса Сарган сообщила, что ГПУ планирует реформировать департамент спецрасследований, который, в частности, занимается расследованием преступлений против активистов Евромайдана. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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