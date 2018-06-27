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Переговоры с Россией? Нет, у нас к ним требования, - Гройсман о политзаключенных
27.06.2018 14:06
Переговоры с Россией? Нет, у нас к ним требования, - Гройсман о политзаключенных
Гройсман отказался комментировать возможность таких переговоров
Премьер Украины Владимир Гройсман в Копенгагене на конференции по вопросам реформ ответил на вопрос российского агентства "РИА Новости" о возможности обмена Олега Сенцова на российского пропагандиста Кирилла Вышинского.
Переговоры с Россией? Нет, у нас к ним требования, - Гройсман о политзаключенных Владимир Гройсман. Фото: lb.ua

Диалог состоялся во время финальной пресс-конференции, сообщает корреспондент "Европейской правды".

Представительница российской Госагентства предложила премьеру высказаться о возможности переговоров об обмене задержанного экс-руководителя агентства "РИА Новости-Украина" обвиняемого в государственной измене, на украинского режиссера Олега Сенцова. Также представительница Госагентства интересовало, когда правительство Украины повысит цену на газ для населения.

Гройсман отказался комментировать возможность таких переговоров.

"Трудно говорить о переговорах, нужно говорить о четкие требования демократического мира по освобождению граждан нашего государства", - пояснил он.

Также он напомнил, что Украина ждет возвращения российского газового долга.

"Надо говорить о том, когда Россия выполнит решение Стокгольмского арбитража когда Россия вернет нам 2500000000 долларов ", - подчеркнул премьер.

Напомним,  суд отказал уполномоченному Верховной Рады по правам человека Людмиле Денисовой  в посещении осужденного в России украинского журналиста Романа Сущенко.

 

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