|Переговоры с Россией? Нет, у нас к ним требования, - Гройсман о политзаключенных
|27.06.2018 14:06
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Гройсман отказался комментировать возможность таких переговоровПремьер Украины Владимир Гройсман в Копенгагене на конференции по вопросам реформ ответил на вопрос российского агентства "РИА Новости" о возможности обмена Олега Сенцова на российского пропагандиста Кирилла Вышинского.
Владимир Гройсман. Фото: lb.ua
Диалог состоялся во время финальной пресс-конференции, сообщает корреспондент "Европейской правды".
Представительница российской Госагентства предложила премьеру высказаться о возможности переговоров об обмене задержанного экс-руководителя агентства "РИА Новости-Украина" обвиняемого в государственной измене, на украинского режиссера Олега Сенцова. Также представительница Госагентства интересовало, когда правительство Украины повысит цену на газ для населения.
Гройсман отказался комментировать возможность таких переговоров.
"Трудно говорить о переговорах, нужно говорить о четкие требования демократического мира по освобождению граждан нашего государства", - пояснил он.
Также он напомнил, что Украина ждет возвращения российского газового долга.
"Надо говорить о том, когда Россия выполнит решение Стокгольмского арбитража когда Россия вернет нам 2500000000 долларов ", - подчеркнул премьер.
Напомним, суд отказал уполномоченному Верховной Рады по правам человека Людмиле Денисовой в посещении осужденного в России украинского журналиста Романа Сущенко.