Гройсман отказался комментировать возможность таких переговоров

Диалог состоялся во время финальной пресс-конференции, сообщает корреспондент "Европейской правды".

Представительница российской Госагентства предложила премьеру высказаться о возможности переговоров об обмене задержанного экс-руководителя агентства "РИА Новости-Украина" обвиняемого в государственной измене, на украинского режиссера Олега Сенцова. Также представительница Госагентства интересовало, когда правительство Украины повысит цену на газ для населения.

Гройсман отказался комментировать возможность таких переговоров.

"Трудно говорить о переговорах, нужно говорить о четкие требования демократического мира по освобождению граждан нашего государства", - пояснил он.

Также он напомнил, что Украина ждет возвращения российского газового долга.

"Надо говорить о том, когда Россия выполнит решение Стокгольмского арбитража когда Россия вернет нам 2500000000 долларов ", - подчеркнул премьер.