Выход из Европейского союза даст возможность Великобритании стать еще более близкой к остальному миру, чем раньше, сказал министр иностранных дел Соединенного королевства Борис Джонсон. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Джонсон уверен, что Британия станет ближе к миру после выхода из ЕС Фото: ЕРА "Великобритания четко сказала с самого начала: мы считаем, что выход из Европейского союза дает возможность Великобритании стать еще более близкой к остальному миру, чем раньше. Я хочу подчеркнуть, что мы выходим из Европейского союза, а не из Европы. Наши партнерство и дружба с Украиной станут, непременно, еще более интенсивными", – сказал глава МИД Соединенного королевства.Он уверен, что Brexit позволить сделать больше, чем Лондон делает сегодня.Ранее Джонсон заверил, что Великобритания будет поддерживать Украину как в проведении реформ, так и в противостоянии российской агрессии.Вторая международная конференция по вопросам реформ в Украине прошла в Копенгагене. В ее работе принимают участие министры иностранных дел стран – членов ЕС, "Большой семерки" и НАТО, представители украинского правительства, гражданского общества, бизнеса, СМИ и международного экспертного сообщества. В прошлом году конференция прошла в Лондоне.Выход Великобритании из ЕС запланирован на 29 марта 2019 года в 23.00 по лондонскому времени (30 марта в 1.00 по Киеву). Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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