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Джонсон уверен, что после Brexit сотрудничество Украины и Великобритании станет еще интенсивнее
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27.06.2018 14:07
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Выход из Европейского союза даст возможность Великобритании стать
еще более близкой к остальному миру, чем раньше, сказал министр
иностранных дел Соединенного королевства Борис Джонсон. Этот
материал можно прочитать и на украинском языке Джонсон уверен, что
Британия станет ближе к миру после выхода из ЕС Фото: ЕРА
"Великобритания четко сказала с самого начала: мы считаем, что
выход из Европейского союза дает возможность Великобритании стать
еще более близкой к остальному миру, чем раньше. Я хочу
подчеркнуть, что мы выходим из Европейского союза, а не из Европы.
Наши партнерство и дружба с Украиной станут, непременно, еще более
интенсивными", – сказал глава МИД Соединенного королевства.Он
уверен, что Brexit позволить сделать больше, чем Лондон делает
сегодня.Ранее Джонсон заверил, что Великобритания будет
поддерживать Украину как в проведении реформ, так и в
противостоянии российской агрессии.Вторая международная конференция
по вопросам реформ в Украине прошла в Копенгагене. В ее работе
принимают участие министры иностранных дел стран – членов ЕС,
"Большой семерки" и НАТО, представители украинского правительства,
гражданского общества, бизнеса, СМИ и международного экспертного
сообщества. В прошлом году конференция прошла в Лондоне.Выход
Великобритании из ЕС запланирован на 29 марта 2019 года в 23.00 по
лондонскому времени (30 марта в 1.00 по Киеву).
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