Во вторник, 27 июня, герцог и герцогиня Сассекские присоединились к королеве Елизавете II на встрече с участниками программы Queens Young Leaders в Букингемском дворце, сообщает ТСН

По данным источника, ежегодно королева отмечает заслуги молодежи, которая выступает за улучшение качества жизни других людей.

Для приема в дворце жена прина Уильяма выбрала светлое платье Prada и черные туфли, но опять случайно нарушила королевский этикет.

Общественность обратила внимание на то, как сидела герцогиня Сассекская. Меган положила ногу на ногу, в то время как члены королевской семьи должны держать осанку и сидеть по струнке.

Как сообщал svodka.net.uа ранее, герцогиня Сассекская Меган Маркл пришла свадьбу племянницы принцессы Дианы Селии Роуз Маккоркодейл и Джорджа Вудхауса в неподобающий наряде.

Напомним, Меган Маркл посетила свой первый парад в честь "официального" дня рождения королевы Елизаветы II и нарушила королевский кодекс. Меган Маркл не учла, что все женщины королевской семьи должны выходить к британцам в наряде, который плечи прикрывает.

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