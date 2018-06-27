|Меган Маркл снова нарушила королевский протокол
|27.06.2018 14:08
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Во вторник, 27 июня, герцог и герцогиня Сассекские присоединились к королеве Елизавете II на встрече с участниками программы Queens Young Leaders в Букингемском дворце, сообщает ТСН
По данным источника, ежегодно королева отмечает заслуги молодежи, которая выступает за улучшение качества жизни других людей.
Для приема в дворце жена прина Уильяма выбрала светлое платье Prada и черные туфли, но опять случайно нарушила королевский этикет.
Общественность обратила внимание на то, как сидела герцогиня Сассекская. Меган положила ногу на ногу, в то время как члены королевской семьи должны держать осанку и сидеть по струнке.
Как сообщал svodka.net.uа ранее, герцогиня Сассекская Меган Маркл пришла свадьбу племянницы принцессы Дианы Селии Роуз Маккоркодейл и Джорджа Вудхауса в неподобающий наряде.
Напомним, Меган Маркл посетила свой первый парад в честь "официального" дня рождения королевы Елизаветы II и нарушила королевский кодекс. Меган Маркл не учла, что все женщины королевской семьи должны выходить к британцам в наряде, который плечи прикрывает.
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