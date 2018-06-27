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В Киеве установили мемориальную доску разведчику Шаповалу
27.06.2018 14:13

В Киеве открыли мемориальную доску генерал-майору разведки Минобороны, Герою Украины Максиму Шаповалу. Об этом сообщает со ссылкой на пресс-службу КГГА.

Памятную доску установили на доме, в котором жил и возле которого погиб Максим Шаповал.

Ровно год назад авто, в котором находился офицер военной разведки, взорвали.

При этом указано, что городская власть поддерживает идею переименования улицы Механизаторов в честь Героя Украины Максима Шаповала.

Напомним, сотрудник ГУР МО Украины Максим Шаповал погиб в результате террористического акта 27 июня 2017 года в Киеве.

Также напомним, Президент присвоил звание Героя Украины Шаповалу.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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