В Киеве открыли мемориальную доску генерал-майору разведки Минобороны, Герою Украины Максиму Шаповалу. Об этом сообщает со ссылкой на пресс-службу КГГА. Памятную доску установили на доме, в котором жил и возле которого погиб Максим Шаповал. Ровно год назад авто, в котором находился офицер военной разведки, взорвали. При этом указано, что городская власть поддерживает идею переименования улицы Механизаторов в честь Героя Украины Максима Шаповала. Напомним, сотрудник ГУР МО Украины Максим Шаповал погиб в результате террористического акта 27 июня 2017 года в Киеве. Также напомним, Президент присвоил звание Героя Украины Шаповалу. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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