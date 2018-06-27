Кілька днів назад папараці заговорили про те, що принц Гаррі і Меган Маркл скоро вперше стануть батьками, адже герцогиня Сассекська вагітна двійнею. А вчора, 26 червня, герцоги разом з королевою Єлизаветою з'явились на офіційному заході. Чи видно вагітний животик у новоспеченої принцеси?







Гаррі і Меган з'явилися на прийомі в Букінгемському палаці, на якому вручалася премія Queen's Young Leaders. Серед гостей також були помічені Девід Бекхем, модель Нілам Гілл, блогер Каспар Лі та інші.







Звісно, всі одразу почали придивлятися до животика герцогині: є він чи немає. Можемо із впеаненістю сказати, що поки Меган стоїть, нічого в області талії не помітно. А ось коли вона присіла, піджак біля живота "зібрався", але чи це від фасону одягу, чи Маркл дійсно на ранніх термінах вагітності - сказати складно.







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