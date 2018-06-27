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Меган Маркл показала вагітний животик
27.06.2018 14:14
Кілька днів назад папараці заговорили про те, що принц Гаррі і Меган Маркл скоро вперше стануть батьками, адже герцогиня Сассекська вагітна двійнею. А вчора, 26 червня, герцоги разом з королевою Єлизаветою з'явились на офіційному заході. Чи видно вагітний животик у новоспеченої принцеси?

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Гаррі і Меган з'явилися на прийомі в Букінгемському палаці, на якому вручалася премія Queen's Young Leaders. Серед гостей також були помічені Девід Бекхем, модель Нілам Гілл, блогер Каспар Лі та інші.

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Звісно, всі одразу почали придивлятися до животика герцогині: є він чи немає. Можемо із впеаненістю сказати, що поки Меган стоїть, нічого в області талії не помітно. А ось коли вона присіла, піджак біля живота "зібрався", але чи це від фасону одягу, чи Маркл дійсно на ранніх термінах вагітності - сказати складно.

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