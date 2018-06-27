|Меган Маркл показала вагітний животик
|27.06.2018 14:14
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Гаррі і Меган з'явилися на прийомі в Букінгемському палаці, на якому вручалася премія Queen's Young Leaders. Серед гостей також були помічені Девід Бекхем, модель Нілам Гілл, блогер Каспар Лі та інші.
Звісно, всі одразу почали придивлятися до животика герцогині: є він чи немає. Можемо із впеаненістю сказати, що поки Меган стоїть, нічого в області талії не помітно. А ось коли вона присіла, піджак біля живота "зібрався", але чи це від фасону одягу, чи Маркл дійсно на ранніх термінах вагітності - сказати складно.
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