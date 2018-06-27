"За" - 31% населения, "против" - 20%, "все равно" - 35%

Об этом свидетельствует соцопрос , проведенный фондом "Демократические инициативы" и Центром имени Александра Разумкова в конце мая 2018 года. Было опрошено 2019 респондентов во всех регионах, кроме оккупированных. Погрешность выборки не превышает 2,3%.

Социологи отмечают, что идея автокефалии имеет поддержку преимущественно в Западной (58%) и Центральной (35%) Украины. На юге страны этот вопрос безразличен или не имеет определенного ответа для 66% респондентов, на востоке - 62%, на Донбассе - 53%, в центре - 47%.

Даже между религиозных респондентов 40% не смогли дать ни положительного, ни отрицательного ответа.

Только 11% населения считает, что создание поместной церкви является первоочередной задачей, еще 23% назвали этот вопрос актуальным, но не первоочередным. Столько же респондентов заявили, что вопрос не является актуальным, поскольку от создания / несоздания церкви ничего не изменится. 26% заявили, что от поместной церкви одна только жалко.

Большинство населения (57%) считает, что представители власти не должны вмешиваться в процесс создания единой поместной православной церкви.