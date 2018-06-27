|Сторонников автокефалии в Украине оказалось меньше, чем тех, кому все равно
|27.06.2018 14:14
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"За" - 31% населения, "против" - 20%, "все равно" - 35%Около 31% украинский поддерживают создание единой поместной автокефальной церкви, 20% - не поддерживают. Остальным или все равно (35%), или сложно ответить (14%).
Фото: Зураб Джавахадзе
Об этом свидетельствует соцопрос , проведенный фондом "Демократические инициативы" и Центром имени Александра Разумкова в конце мая 2018 года. Было опрошено 2019 респондентов во всех регионах, кроме оккупированных. Погрешность выборки не превышает 2,3%.
Социологи отмечают, что идея автокефалии имеет поддержку преимущественно в Западной (58%) и Центральной (35%) Украины. На юге страны этот вопрос безразличен или не имеет определенного ответа для 66% респондентов, на востоке - 62%, на Донбассе - 53%, в центре - 47%.
Даже между религиозных респондентов 40% не смогли дать ни положительного, ни отрицательного ответа.
Только 11% населения считает, что создание поместной церкви является первоочередной задачей, еще 23% назвали этот вопрос актуальным, но не первоочередным. Столько же респондентов заявили, что вопрос не является актуальным, поскольку от создания / несоздания церкви ничего не изменится. 26% заявили, что от поместной церкви одна только жалко.
Большинство населения (57%) считает, что представители власти не должны вмешиваться в процесс создания единой поместной православной церкви.
Напомним, 17 апреля президент Петр Порошенко подписал обращение к патриарху Варфоломею с просьбой предоставить автокефалию УПЦ, 18 апреля соответствующее обращение Президенту передали предстоятели УПЦ КП Филарет и Украинской автокефальной православной церкви Макарий, 19 апреля обращение было поддержано Верховной Радой, после чего было передано Варфоломею.