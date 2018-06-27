|Скандал: Украина сказала "спасибо" генсеку ПАСЕ за Сенцова и обвинила в расточительстве
|27.06.2018 14:15
|
Делегация Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы отказалась идти на ежегодный прием у генерального секретаря Совета Европы Турбьерна Ягланда. Об этом 27 июня на своей странице в Facebook сообщил глава делегации Верховной Рады в ПАСЕ Владимир Арьев.
Арьев отметил, что Украина охотно пожертвовала 400 тыс. долларов "на поддержку организации в сложное время". Однако украинская сторона не получила ответа от Ягланда касательно стоимости ежегодного большого приема и целесообразности его проведения в сложных финансовых условиях.
Первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко призвала европейских коллег отказаться посещать это мероприятие.
Напомним, РФ была лишена права голоса в ПАСЕ в апреле 2014 года – сразу после аннексии Крыма и начала военных действий на Донбассе. 28 января 2015 года ПАСЕ приняла резолюцию, в которой продлила санкции против России и лишила ее права голоса до апреля. В знак протеста делегация РФ заявила, что приостанавливает свои контакты с ПАСЕ.
В 2016-м и 2017 годах делегация РФ не принимала участия в работе ассамблеи.
22 января 2018 года Ягланд заявил, что Россия не заслуживает исключения из организации, несмотря на нарушение ряда ее принципов. Он признал, что отказ России и Турции в 2017 году от уплаты взноса в полном объеме привел к финансовым проблемам в Совете Европы.
Отметим, генерального секретаря Совета Европы Турбьерн Ягланд единственный европейский чиновник высшего ранга, который официально обратился к президенту Путину с просьбой о помиловании Олега Сенцова. Об этом сообщает "Голос Америки".