Делегация Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы отказалась идти на ежегодный прием у генерального секретаря Совета Европы Турбьерна Ягланда. Об этом 27 июня на своей странице в Facebook сообщил глава делегации Верховной Рады в ПАСЕ Владимир Арьев.

"Украинская делегация отказалась идти на ежегодный большой прием в генерального секретаря Совета Европы Ягланда и вернула приглашение. В условиях, когда из-за финансового шантажа России СЕ экономит на бумаге для документов, не очень логичным шагом является устраивать роскошные приемы на сотни человек", – написал он.

Арьев отметил, что Украина охотно пожертвовала 400 тыс. долларов "на поддержку организации в сложное время". Однако украинская сторона не получила ответа от Ягланда касательно стоимости ежегодного большого приема и целесообразности его проведения в сложных финансовых условиях.

Первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко призвала европейских коллег отказаться посещать это мероприятие.

"Генсек СЕ Т.Ягланд постоянно жалуется на экономическую потребность за неуплату россиянами их вклада. И под соусом экономических проблем организации пытается вернуть россиян - хотя тушкой, хотя чучелом. И одновременно устраивает прием на сотни персон с шампанским на аперитив", - написала она на своей странице в Facebook.

Напомним, РФ была лишена права голоса в ПАСЕ в апреле 2014 года – сразу после аннексии Крыма и начала военных действий на Донбассе. 28 января 2015 года ПАСЕ приняла резолюцию, в которой продлила санкции против России и лишила ее права голоса до апреля. В знак протеста делегация РФ заявила, что приостанавливает свои контакты с ПАСЕ.

В 2016-м и 2017 годах делегация РФ не принимала участия в работе ассамблеи.

22 января 2018 года Ягланд заявил, что Россия не заслуживает исключения из организации, несмотря на нарушение ряда ее принципов. Он признал, что отказ России и Турции в 2017 году от уплаты взноса в полном объеме привел к финансовым проблемам в Совете Европы.

Отметим, генерального секретаря Совета Европы Турбьерн Ягланд единственный европейский чиновник высшего ранга, который официально обратился к президенту Путину с просьбой о помиловании Олега Сенцова. Об этом сообщает "Голос Америки".

"Документ был отправлен, ждем официального подтверждения по дипломатическим каналам России", - сообщили в пресс-службе Совета Европы.

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