Украинский музыкант, продюсер и радиоведущий Сергей Кузин прекратил общение с друзьями, заявившими, что гибель людей в Украине не важна. Кузин: Я не настолько умен и терпим, чтобы вот этому моего возраста болвану что-то доказывать Фото: Сергей Кузин / Facebook Об этом он заявил в интервью ObozTV.Кузин рассказал, что, когда в 2016 году умер его одногруппник, с которым они учились в инженерном ракетном училище, ему пришлось поехать в Минск."Те, кто сейчас находится на территории Беларуси, в общем, поддерживают мою позицию. Может быть, их позиция не так активна, как наша, но она как минимум не подразумевает Беларусь в качестве части этой двуглавой курицы. А те, которые оказались в России, классически выкатывая глаза, со слюной, брызгающей во все стороны, орали: "Неважно, что люди погибают, главное – братство, главное – что мы все один народ", – рассказал продюсер.Кузин отметил, что дракой споры не закончились, но он "просто вычеркнул" этих людей."Не знаю, что с этим делать, я не настолько умен, не настолько терпим, чтобы вот этому моего возраста болвану, который обладает вроде бы очень хорошим образованием и, будучи радиоинженером, должен уметь логически мыслить, но делать этого не хочет, что-то доказывать", – объяснил он.Кузин считает, что некоторые персоны шоу-бизнеса находят удобные формулировки, чтобы "съехать" с темы войны.Сергей Кузин родился 20 мая в Потсдаме. До 2004 года он строил картеру на белорусском радио. С 2004-го по 2007 год занимал должность генерального директора радиостанции "Хіт FM" в Украине. С 2007 года – член совета директоров холдинга радиостанций "ТАВР Медиа": "Русское радио", Kiss FM, "Хит FM", "Радио ROKS", "Радио "Мелодия", "Радио Relax". Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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